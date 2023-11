Berasal dari Keluarga Kerajaan dan Berdarah Seniman, Ini Kiprah Lee Yoo Bi di Dunia Hiburan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Yoo Bi adalah aktris asal Korea Selatan yang terkenal dan telah bermain di berbagai drama Korea. Peran terbaru aktris itu menjadi tokoh utama di drama terbaru 7 Escape. Lee akan berperan sebagai perempuan cantik yang memiliki profesi sebagai trainee idola dan bintang kampus, Han Mo Ne.

Dilansir dari Soompi, Lee Yoo Bi berasal dari keluarga artis. Ibunya Kyeon Mi Ri adalah artis korea populer adik perempuan Yoo Bi, Lee Da In juga seorang artis peran yang pernah bermain di sejumlah drakor seperti Hwarang, Doctor Prisoner, dan Alice. Lee Yoo Bi dan ibunya merupakan keturunan dari Gyeon Hwon (Kyeon Hwon), salah satu pendiri dan raja pertama dari tiga raja pada masa Kerajaan Hubaekje, bersama dengan Silla dan Hugogeoryeo.

Bahkan, saat audisi untuk sitkom MBN Vampire Idol (2011), Lee Yoo Bi berusaha menyembunyikan identitasnya sebagai anak dari aktris Kyeon Mi Ri.

Sejak kecil, Yoo Bi telah memiliki koneksi yang kuat untuk memasuki industri hiburan. Lee Yoo Bi menempuh pendidikannya di Sunhwa Arts High School, dan Ehwa Women's University jurusan tarik suara.

Lee Yoo Bi menandatangani kontrak di bawah 935 Entertainment sejak 2017 dan pindah ke Y-Bloom Entertainment. Aktris ini memulai debutnya di industri hiburan pada tahun 2011. Saat itu, dirinya mendapat peran dalam sitkom Vampire Idol. Meski hanya peran pendukung, namun tetap memberikan pengalaman berharga baginya.

Lee Yoo Bi kemudian terus bermain di lebih banyak serial TV. Beberapa karyanya dapat ditemukan di The Innocent Man (2012), Gu Family Book (2013), dan Pinocchio (2014). Lee juga memulai debut layar lebarnya dengan film The Royal Tailor pada 2014.

Lee Yoo Bi mendapatkan peran utama pertamanya pada tahun 2015. Lee Yoo Bi juga mendapat kesempatan membintangi serial TV The Scholar Who Walks the Night. Pada 3 November 2019, Lee Yoo Bi berpartisipasi sebagai penendang pertama dalam pertandingan K League antara Seoul FC dan Ulsan Hyundai. Lalu, tahun 2020 Lee Yoo Bi terpilih menjadi Ambassador of Korea Wushu Association.

Bakat aktingnya semakin berkembang, Lee Yoo Bi mendapat banyak tawaran bermain di berbagai drama Korea yang sukses menarik perhatian penonton. Setelah serial suksesnya, Lee Yoo Bi muncul di lebih banyak serial TV. Dirinya membintangi 18 Again (2017), Backstreet Rookie (2020), dan Yumi's Cell (2021). Pada 2023, Lee Yoo Bi berperan sebagai tokoh utama bernama Han Mo Ne dalam drama Korea terbaru 7 Escape.

