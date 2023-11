Jungkook BTS Rilis Album Remix Khusus Lagu Standing Next To You

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah merilis album solo pertama, Golden, Jungkook BTS merilis album remix Standing Next To You. Agensi BIGHIT Music mengumumkan album itu dirilis hari ini Senin, 6 November 2023.

Album remix dari single utama Golden itu diberi nama Standing Next to You: The Remixes. Album ini seluruhnya berisi lagu versi remix dari single Standing Next To You.

Selain lagu versi aslinya, Standing Next to You: The Remixes terdiri dari versi instrumental dan band dari lagu tersebut. Juga ada versi Slow Jam Remix, PBR&B Remix, Latin Trap Remix, Holiday Remix, dan Future Funk Remix.

Lagu Standing Next To You

Standing Next to You adalah interpretasi modern dari genre disco funk. Lagu ini tentang bagaimana berada di sisi orang yang dicintainya meskipun mengalami kesulitan. “Standing Next to You memberi pesan bahwa ‘aku akan selalu bersamamu apa pun yang terjadi,’” ucap Jungkook.

Video klip Standing Next to You menampilkan koreografi yang rumit dan alur cinta terhadap seorang wanita. Di bagian akhir, Jungkook terlihat bergaya ala Michael Jackson, mengenakan jaket militer lengkap dengan hiasan metalik dan rumbai. Tak hanya itu dia juga meniru beberapa gerakan tarian khas mendiang ikon pop tersebut.

Puncak tangga lagu iTunes

Segera setelah dirilis pada Jumat 3 November 2023, album Golden dan lagu Standing Next To You menduduki puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara di dunia.

Golden mencapai posisi No.1 di tangga lagu iTunes Top Albums di 77 wilayah termasuk Inggris, Jerman, Prancis Kanada dan Jepang, pada 4 November 2023. Sementara itu, Standing Next to You mencapai No. 1. di tangga lagu iTunes Top Songs di 71 wilayah berbeda, termasuk Yunani, Polandia, dan Qatar.

Standing Next to You juga membuat debut yang kuat di No. 7 di chart Top 100 Melon di Korea, sebelum naik ke puncak No. 4 tengah malam pada tanggal 4 November.

Rekor Spotify

Di hari pertama peluncurannya, album Golden Jungkook BTS mengumpulkan total 39.653.740 streaming yang disaring di seluruh lagunya. Ini tandanya Jungkook berhasil mencetak rekor baru untuk debut terbesar dari album solo K-pop di Spotify.

Semua lagu dari album Golden juga masuk 30 besar tangga lagu Global Top Songs harian Spotify. Lagu Seven feat. Latto kembali ke No. 1, sedangkan single utamanya Standing Next to You debut di No. 2 sebanyak 6.472.019 streaming.

