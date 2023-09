Profil Park Jung Min yang Dikabarkan Adu Akting dengan Jisoo Blackpink

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Jeong Min dan Jisoo Blackpink dikabarkan bakal membintangi drama bertema zombie berjudul Influenza. Drama itu akan tayang platform Coupang Play. Agensi keduanya pun angkat bicara. SEM Company selaku agensi Park Jung Min menyebut influenza adalah salah satu proyek yang sedang diulas oleh Park Jung Min. YG Entertainment, agensi Jisoo Blackpink juga menyebut Jisoo telah menerima tawaran drama tersebut. Jisoo dikabarkan sedang meninjau Influenza.

Influenza digarap penulis Parasite, Han Ji Won dan sutradara Yoon Sung Hyun. Drama ini menceritakan tentang seorang tentara bernama Jae Yoon (Park Jeong Min) yang memiliki seorang kekasih bernama Young Joo (Jisoo Blackpink). Keduanya akan berjuang mengahapi kerumunan zombie.

Profil Park Jeong Min

Aktor kelahiran 24 Maret 1987 di Cheongju itu menghabiskan masa kecil dan remajanya di Seongnam bersama adik perempuannya. Saat lulus SMA, Park sempat berkuliah di Korea University College of Liberal Arts. Namun, ia memutuskan keluar. Bintang Hellbound itu memulai karir di dunia hiburan Korea Selatan pada 2011. Saat itu ia didapuk menjadi pemeran utama film berjudul Bleak Night. Walaupun aktor baru, Park Jung Min berhasil masuk ke dalam nominasi Best New Actor dalam Buil Film Awards.

Berselang 5 tahun kemudian, Park mendapatkan peran sebagai Song Mong Gyu dalam film Dong Ju: The Portrait of a Poet. Berkat kepiawaiannya memerankan tokoh Song, Park menyabet Best New Actor dalam Baeksang Art Awards dan Blue Dragon Film Awards. Bukan hanya film, Park sudah beberapa kali berperan dalam pertunjukan teater. Pada 2017, ia pernah bermain dalam Romeo & Juliet.

Pada 2020, popularitas Park Jeong Min kembali melejit saat membintangi film Deliver Us from Evil. Penjualan film ini sukses besar dan terlaris kedua di Korea Selatan. Selain sibuk sebagai aktor, Park juga menjajal bakat sebagai penulis. Dikutip dari Gluwee, pada 2016, ia menerbitkan buku berjudul A Useful Person.

