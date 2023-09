Profil Kim Dong Wook, Aktor Korea Selatan yang Segera Menikah dengan Orang Biasa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar bahagia datang dari dunia hiburan Korea Selatan, di mana aktor terkenal Kim Dong Wook akan segera mengikat janji suci pernikahan. Soompi melaporkan bahwa aktor Kim Dong Wook akan menggelar upacara pernikahan dengan kekasihnya yang bukan selebriti pada musim dingin ini.

Merespons laporan tersebut, agensi Kim Dong Wook, KEYEAST, merilis pernyataan resmi sebagai berikut:

Baca Juga: 5 Rekomendasi Gaya Rambut Pria ala Bintang Drama Korea

"Halo. Ini adalah KEYEAST. Aktor Kim Dong Wook akan mengikat janji suci pernikahan pada musim dingin mendatang. Calon pengantin perempuan adalah orang yang bukan selebriti dengan kecantikan yang luar biasa, dan keduanya telah menjalani hubungan yang tulus berdasarkan kepercayaan dan iman serta akan segera menghantarkan [hubungan mereka] menjadi pernikahan yang indah.

Mengingat calon pengantin perempuan yang bukan selebriti dan keluarganya, upacara pernikahan akan diadakan secara pribadi di salah satu tempat di Seoul. Kami meminta pengertian Anda karena kami tidak dapat mengungkapkan tanggal dan lokasi yang tepat.

"Kami sangat berterima kasih kepada banyak orang yang selalu mendukung dan mencintai aktor Kim Dong Wook, dan kami akan berterima kasih jika Anda bisa mengirimkan pesan ucapan selamat yang hangat kepada Kim Dong Wook, yang berada di titik awal perjalanan baru. Untuk membalas cinta yang dikirimkan kepadanya, Kim Dong Wook akan melakukan yang terbaik sebagai aktor untuk menunjukkan aktivitas yang lebih baik di masa depan. Terima kasih."

Kabar baik ini tentunya menjadi sorotan para penggemar Kim Dong Wook yang selalu setia mendukungnya.

Profil Kim Dong Wook

Dilansir dari Namu Wiki, Dong Wook mengungkapkan bahwa saat berada di tahun ketiga sekolah menengah, saat persiapan ujian masuk perguruan tinggi dan mencari arah masa depannya, ia merasakan ketertarikan pada dunia akting.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Keinginan ini membawanya pada impian menjadi seorang aktor, dan ia memutuskan untuk mengikuti ujian masuk jurusan akting di Universitas Seni Nasional Korea setelah mempersiapkannya selama empat bulan.

Aktor Korea Selatan yang lahir pada 29 Juli 1983 ini telah mencuri hati penonton melalui berbagai peran yang dia bawakan dalam drama dan film. Dia memulai debut aktingnya dalam film A Crimson Mark pada tahun 2004, dan kemudian memulai debut layar kecil pada 2007 melalui drama "Coffee Prince".

All Kpop menyebutkan, ia mulai membangun kemampuan aktingnya melalui berbagai film pendek seperti "Rainbow Me", "Face Value", "In Gangneung", "Apple", dan "Charcoal Fire Over Your Head", yang membuatnya menjadi salah satu prospek terkemuka di dunia film pendek.

Kim Dong Wook juga dikenal sebagai aktor serba bisa dengan kemampuan akting yang mumpuni. Ia mampu menghadirkan berbagai karakter, dari yang lucu hingga yang serius, dengan sangat baik. Dalam setiap peran, ia sepenuhnya terlibat dan mampu menyampaikan dialog dengan akurat. Bahkan, ia juga diakui dalam peran suara di Audio Cinema Namgwa-Yeo.

Belakangan ini, Kim Dong Wook tampil dalam drakor seperti "My Perfect Stranger" yang tayang di KBS2 dan "Delightfully Deceitful" di tvN. Kedua drama ini tentu saja memukau penonton dengan karakter-karakter yang menggemaskan.

Pilihan editor: Pernikahan Kim Dong Wook dengan Kekasihnya Akan Digelar Tertutup