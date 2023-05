7 Alasan Drama Korea My Perfect Stranger atau Run Into You Wajib Ditonton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru My Perfect Stranger atau Run Into You sedang menjadi perbincangan hangat, sejak hadir di Viu pada 1 Mei 2023. Drama yang dibintangi oleh Kim Dong Wook, Jin Ki Joo, Seo Ji Hye, dan Lee Won Jung ini menuai berbagai perhatian publik hingga mendapatkan rating sebesar 4,5% dalam episode perdananya.

Drama bergenre misteri, romance, dan Sci-Fi ini memiliki 16 episode yang akan membuat banyak penonton menginginkan kembali ke masa lalu, untuk mengubah masa depan yang tidak pernah diinginkan. Untuk itu, mari ketahui 7 alasan Run Into You atau My Perfect Stranger wajib ditonton berikut ini.

1. Run Into You Bergenre Misteri

My Perfect Stranger mengisahkan perjalanan misterius ketika Yoon Hae Joon yang diperankan Kim Dong Wook melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, demi mengungkap fakta di balik serangkaian pembunuhan 1987. Perjalanan Yoon Hae Joon ditemani oleh Baek Yoon Yoong yang diperankan Jin Ki Joo, yakni sosok wanita yang berusaha mencegah pernikahan kedua orang tuanya di masa depan. Keduanya bersama-sama melintasi waktu dengan harapan, dapat mengubah masa depan jadi lebih baik.

2, Kisahkan Time Traveler

My Perfect Stranger atau yang lebih dikenal sebagai Run Into You merupakan drama Korea terbaru yang mengisahkan time traveler, yakni Baek Yoon Young kembali ke tahun 1987 dengan tujuan mencegah orang tuanya menikah dan Yoon Hae Joon, berusaha mencegah berbagai kasus pembunuhan. Baek Yoon Young dan Yoon Hae Joon akhirnya menyadari bahwa kembalinya mereka ke tahun 1987, dikarenakan sebuah tujuan yang harus mereka selesaikan, sebelum kembali ke masa depan.

3. Dijuluki Sebagai Drama yang Penuh Teka-Teki

Menampilkan kisah fantasi dan time traveler, drama korea Run Into You dijuluki sebagai drama yang penuh teka-teki. Diawali dari seorang mantan reporter bernama Yoon Hae Joon yang tiba-tiba menemukan mesin waktu dan berusaha mengungkap berbagai kasus pembunuhan. Kemudian, Yoon Hae Joon dan Baek Yoon Young terperangkap di masa lalu pada masa 1987.

4. Dualitas Jin Ki Joo Perankan Karakter Anak SMA dan Orang Dewasa

Jin Ki Joo berperan dengan dua sisi berbeda sebagai anak SMA pada 1987 dan orang dewasa yang bekerja di kantoran berusia 20 tahun pada 2021. Dualitas peran dalam drama My Perfect Stranger atau Run Into You ini berhasil menuai perhatian publik, sebab Jin Ki Joo yang berperan sebagai Baek Yoon Yoong, dinilai sangat berbakat hingga perkembangan karakternya begitu dinantikan.

5. Kim Dong Wook Berperan sebagai Yoon Hae Joo

Kim Dong Wook berperan sebagai mantan reporter bernama Yoon Hae Joon yang menjadi pembawa berita di tahun 2021. Lahir dari keluarga kaya dan hidup sempurna, Yoon Hae Joon menyimpan luka sejak kecil karena kisah keluarganya yang memilukan. Hingga takdir membuatnya menemukan mesin waktu misterius agar dapat mengubah masa depan.

6. Seo Ji Hye Berperan sebagai Lee Soon Ae Versi 1987

Seo Ji Hye berperan sebagai Lee Soon Ae dari 1987 yang disebut mirip Park Eun Bin. Munculnya Seo Ji Hye di waktu yang tepat, setelah Park Eun Bin memenangkan Daesang di Baeksang Arts Awards 2023 ini, membuat banyak orang tertarik pada Seo Ji Hye. Aktris kelahiran 1996 ini sempat berperan dalam Love All Play pada 2022.

Lee Soon Ae dalam masa 1987 merupakan gadis pecinta sastra yang polos dan lugu. Tekadnya yang kuat untuk selalu berbuat baik dan berenergi positif membuatnya diintimidasi oleh teman-teman di sekolahnya. Sebab itulah, kehadiran Baek Yoon Yoong yakni, anak Lee Soon Ae di masa 2021 akan membantunya untuk memulai petualangan sebagai Lee Soon Ae yang lebih dewasa.

7. Lee Won Jung Berperan Sebagai Baek Hee Seop Versi 1987

Lee Won Jung berperan sebagai Baek Hee Seop dari 1987 yang optimis dengan mimpi besar. Baek Hee Seop merupakan ayah masa depan Baek Yoon Youn pada 2021 yang berjiwa bebas, menyukai musik, dan mencintai Lee Soon Ae. Hidup Baek Hee Seop dikenal sangat bebas dan tidak peduli dengan penilaian orang lain terhadapnya. Sebab itulah, Baek Yoon Yoong kembali di tahun 1987 untuk menyelamatkan masa depan keluarganya.

Nah, itu dia 7 alasan Run Into You atau My Perfect Stranger wajib ditonton karena mengisahkan perjalanan time traveler yang super menarik.

NUR QOMARIYAH| BERBAGAI SUMBER

