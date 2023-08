Deretan Aktor dan Idola K-Pop yang Menjalani Wamil di Tahun 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Korea Selatan memang negeri yang dikenal dengan penerapan wajib militer disingkat wamil bagi warga negara pria yang sudah berusia 18 tahun. Bahkan artis papan atas sekalipun juga diwajibkan untuk melaksanakan wajib militer.

Dilansir dari Decode UAI, wajib militer di Korea Selatan dilakukan saat usia 18 hingga 30 tahun. Jika seseorang tidak mendaftar di umur 30, maka ia akan dipenjara. Kecuali jika mendapatkan kebebasan untuk tidak wajib militer.

Ada beberapa artis papan atas Korea Selatan yang tahun ini akan melaksanakan wajib militer. Berikut adalah daftarnya:

1. J-Hope BTS

Dilansir dari SK Pop, J-Hope BTS menjadi anggota kedua setelah Jin BTS yang harus menjalani wajib militer di tahun 2023 tepatnya pada bulan April lalu. Sebelum memulai tugas militernya, J-hope sempat berbicara dengan penggemarnya melalui siaran langsung dan juga merilis lagu yang berjudul On the Street yang berkolaborasi dengan J.Cole sebagai hadiah untuk para penggemar. J-Hope diperkirakan akan selesai dengan tugas militernya pada bulan Oktober 2024.

2. Jinyoung GOT7

Sama seperti Jin BTS, Jinyoung GOT7 juga menjadi member kedua dari grup yang mulai menjalani wajib militer. Selain sebagai seorang idol, Jinyoung juga dikenal karena perannya dalam serial K-drama dan juga pekerjaannya sebagai penyanyi solo di luar grup GOT7.

3. Kai EXO

Pada bulan Mei lalu, Kai EXO harus menjalani wajib militer. Tentu kabar itu membuat para penggemar terkejut karena grup EXO sendiri sedang bersiap untuk comeback setelah beberapa waktu absen.

Anggota EXO mengantar Kai mulai wajib militer, Kamis, 11 Mei 2023. Foto: Instagram/@weareone.exo

4. Lee Do Hyun

Dikutip dari India Today, aktor yang baru saja menyelesaikan perannya dalam drama The Good Bad Mother ini juga melaksanakan wajib militernya mulai 14 Agustus 2023. Penyataan tersebut juga disampaikan langsung oleh agensi Lee Do Hyun, dan sebelum menjalani wajib militernya, Lee Do Hyun mengadakan jumpa penggemar pada 5 Agustus di Grand Theater Pusat Kebudayaan dan Seni Universitas Gwangwoon Donghae di Nowon-gu, Seoul.

5. Nam Joo Hyuk

Nam Joo-hyuk resmi menjalani wajib militer terhitung per 20 April 2023. Aktor berusia 29 tahun itu mengawali masa wamilnya dengan mengikuti pelatihan dasar selama lima minggu pertama. Nam Joo Hyuk terakhir kali terlihat dalam drama Korea berjudul Twenty-Five Twenty-One.

Itulah 5 aktor dan idola K-Pop Korea Selatan yang melaksanakan wajib militer atau wamil di tahun 2023.

