Stray Kids Artis K-Pop ke-2 yang Bertahan di Top 80 Billboard 200 Selama 11 Minggu

TEMPO.CO, Jakarta - Dua bulan berlalu sejak perilisan pertamanya, album bertajuk 5-STAR: The 3rd Album Stray Kids naik ke nomor 76 sejak sebelas pekan di Billboard 200. Hal ini menjadikan mereka sebagai grup idola K-Pop kedua setelah BTS yang berhasil menempatkan album selama sebelas pekan di 80 besar.

5-STAR Stray Kids Juga Masuk di Tangga Lagu Billboard Lain

Tak hanya itu, album ketiga mereka juga naik kembali ke beberapa tangga lagu Billboard lainnya, yakni no. 2 di chart World Albums, no. 9 di chart Top Current Album Sales, dan no. 10 di chart Top Album Sales. Stray Kids bertahan relatif stabil di no. 46 di chart Artist 100 minggu ini, menandai pekan ke-31 mereka di chart.

Grup asuhan JYP Entertainmet itu sudah tiga kali meraih no. 1 untuk album mereka. Setelah Oddinary, dilanjutkan Maxident, dan kini 5-STAR. Tiga-tiganya diperoleh dalam kurun waktu kurang dari 15 bulan.

Album 5-STAR berisikan 12 lagu. 3RACHA yang terdiri dari Bangchan, Changbin, dan Han tetap andil dalam produksi musik untuk album ini. Lagu “S-Class” menjadi title track mereka dengan musik upbeat dan rap mereka yang khas. Terhitung hingga artikel ini ditulis, video musik “S-Class” berdurasi 3,5 menit sudah mencapai 110 juta views di YouTube dan diputar 89 juta kali di Spotify.

Stray Kids akan Tampil di MTV Video Music Awards

Melansir billboard.com, Stray Kids akan turut meramaikan penampilan MTV Video Music Awards untuk pertama kalinya. Selain itu, mereka juga kembali masuk dalam nominasi VMA sejak beberapa tahun untuk K-pop.

Acara ini akan disiarkan langsung dari Prudential Center di Newark, N.J. pada Selasa, 12 September 2023, pukul 8 malam waktu setempat. Stray Kids akan menampilkan pertunjukan perdana “S-Class” di AS.

Tak lupa, Billboard sempat menuliskan pujian mereka terhadap artis-artis luar Amerika yang kini berkesempatan menyapa penonton MTV Video Music Awards 2023. Superstar Kolombia seperti Karol G dan band rock Italia Mkinneskin juga akan hadir ke panggung VMA.

“Fakta bahwa tiga dari empat artis pertama yang diumumkan untuk acara tahun ini berasal dari luar Amerika Serikat menggambarkan bagaimana penampilan musik menjadi lebih global dalam beberapa tahun terakhir,” tulis Billboard pada Selasa, 22 Agustus 2023.

