Kata Jo Bo Ah dan Rowoon Soal Drama Destined With You

TEMPO.CO, Jakarta - Destined With You merupakan drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Jo Bo Ah dan Rowoon SF9. Drama komedi romantis ini menceritakan tentang seorang pegawai negeri bernama Lee Hong Jo (Jo Bo Ah) dan pengacara, Jang Shin Yoo (Rowoon).

Jang Shin Yoo terikat oleh kutukan yang diturunkan dari keluarganya selama beberapa generasi. Kutukan tersebut membuatnya sakit hingga dia bertemu dengan Lee Hong Jo yang memegang kunci kebebasannya berupa buku terlarang yang disegel 300 tahun lalu.



Jo Bo Ah menceritakan bahwa dia mencoba menampilkan kepribadian aslinya untuk menciptakan karakter yang optimis dan menyenangkan. Jo Bo Ah tertarik memerankan karakter yang sama dengannya sehingga ia menerima drama ini.

"Karakter Lee benar-benar cantik dan memesona. Saya merasa saya bisa mengeluarkan energi positif dengan karakter tersebut. Daripada menciptakan sesuatu yang baru, saya merasa akan menyenangkan untuk membangun karakter berdasarkan kepribadian saya sendiri. Jadi saya memutuskan untuk mengambil perannya,” katanya dalam konferensi pers pada Rabu, 23 Agustus 2023.



Ro woon dan Cho Boah dalam drama Destined with You. Dok. Netflix

Rowoon Sengaja Tampil Beda dan Turunkan Berat Badan Demi Destined With You

Rowoon berperan sebagai pengacara yang tampaknya memiliki segalanya, dengan penampilan dan kecerdasan memukau tetapi memiliki rahasia tragis. Rowoon mengungkapkan bahwa dia ingin mengambil karakter yang kompleks.

"Sampai saat ini, aku sudah melakukan peran (lembut) yang memiliki image anak anjing. Tapi aku sangat ingin mengambil karakter yang mengekspresikan kesepian. Aku penasaran bagaimana penampilanku dalam emosi seperti itu dan kemudian aku bertemu dengan serial ini," katanya.

Rowoon menambahkan bahwa dia kehilangan berat badan untuk karakter tersebut. "Karena dia mempunyai penyakit genetik yang diturunkan dalam keluarganya, berat badan saya turun sekitar delapan kilogram. Dan itu membantu saya terlihat lebih bagus," katanya.



Chemistry Jo Bo Ah dan Rowoon di Destined With You

Mengenai chemistry di lokasi syuting, kedua pemain Destined With You mengatakan bahwa mereka cocok satu sama lain sejak awal. "Aku ingat adegan pertama dengan Rowoon. Kami melatih dialog kami dan itu berjalan dengan baik. Kami memulai dengan baik dari syuting pertama," kata Jo Bo Ah.

"Saya menikmati (bekerja) bahkan dari membaca di meja. Saya memiliki pemikiran yang kuat bahwa 'Rasanya sangat menyenangkan.' Saya merasa seperti orang yang beruntung dan senang menjadi bagian dari proyek bagus ini bersama orang-orang baik," kata Rowoon.

Destined With You tayang perdana pada Rabu, 23 Agustus 2023. Episode pertama drama ini memperoleh rata-rata rating pemirsa nasional sebesar 2,9 persen, namun episode kedua mengalami penurunan. "Ini adalah serial fantasi, tapi saya mencoba menggambarkan ceritanya secara realistis seolah-olah itu bisa terjadi dalam kehidupan nyata. Saya merasa itu bisa menjadi kekuatan yang dimiliki serial kami. Karakternya cenderung hidup jadi saya pikir itu akan lebih berdampak pada menggambarkannya secara dramatis daripada lucu," kata sutradara Destined With You, Nam Ki Hoon.

