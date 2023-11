Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Matchmakers adalah salah satu drama Korea atau drakor terbaru yang telah tayang mulai 30 Oktober 2023. Drama yang tayang di KBS2 dan Viki ini menghadirkan kisah komedi romantis tentang seorang janda dan duda di era Dinasti Joseon. Keduanya bertemu setelah ditinggalkan pasangannya dan berusaha melanjutkan hidup dengan adat yang berlaku saat itu.

Drama yang juga dikenal dengan judul The Wedding Battle ini merupakan karya dari sutradara Hwang Seung Gi dan penulis skenario Ha Soo Jin. Mengusung genre sejarah, komedi, romantis, The Matchmakers tayang setiap hari Senin dan Selasa dengan total 16 episode.

Drakor The Matchmakers dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris populer dari Korea Selatan. Salah satunya adalah Rowoon yang sebelumnya bermain dalam drama Destined With You (2023). Mantan anggota SF9 ini akan beradu akting dengan Cho Yi Hyun, bintang dari serial All of Us Are Dead (2022). Selain itu, ada juga Jo Han Chul, Park Ji Young, dan Lee Hee Young yang akan menambah keseruan ceritanya.

Lantas, bagaimana profil 5 pemain utama drama Korea The Matchmakers? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Sinopsis Singkat The Matchmakers

Dikutip dari situs web My Drama List, serial drama Korea Selatan The Matchmakers berfokus kehidupan dua konsultan pernikahan, yakni Sim Jung Woo dan Jung Soon Deok. Shim Jung Woo anak angkat dari raja yang terkenal sebagai pemuda yang cerdas sekaligus memiliki penampilan memikat. Dia juga orang termuda yang berhasil lolos tes kepegawaian kerajaan.

Baca Juga: Sinopsis dan Daftar Pemain Drakor A Bloody Lucky Day

Namun, kehidupan percintaan dia tidak beruntung karena pada saat upacara pernikahan, calon istrinya meninggal. Menurut hukum Kerajaan Joseon pada saat itu, Sim Jung Woo tidak bisa menempati posisi di kerajaan dan batal menikah. Adapun Jung Soon Deok janda dari suaminya anak kedua dari pimpinan kerajaan. Namun demikian, dia memiliki kehidupan lain dengan nama berbeda, Yeo Joo Daek.

Sebagai wanita bernama Yeo Joo Daek, dia bekerja sebagai konsultan pernikahan atau mak comblang dan makelar kosmetik dan aksesori. Shim Jung Woo dan Jung Soon Deok pun akan mencoba untuk mendapatkan pasangan untuk dikenalkan kemudian dinikahkan sebagai konsultan pernikahan.



Profil Pemain Utama The Matchmaker

Berikut profil 5 pemain utama drama Korea The Matchmaker:

1. Rowoon

Kim Suk Woo atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Rowoon adalah seorang penyanyi, penari, sekaligus aktor ternama asal Korea Selatan. Melansir dari situs My Drama List, pria kelahiran 7 Agustus 1996 ini adalah mantan anggota dari boy group populer, SF9. Dia memulai debutnya di industri hiburan pada 2016 silam sebagai lead vocalist, visual, dan center dari grup SF9.

Di tahun yang sama, yakni 2016, Rowoon juga melakukan debut sebagai aktor dengan bermain dalam web drama berjudul Click Your Heart. Setelah itu, Rowoon pun mulai aktif sebagai seorang idol dan aktor. Namanya semakin bersinar ketika memenangkan penghargaan Aktor Pendatang Baru terbaik dari MBC Drama Awards pada 2019.