Destined With You Tayang 23 Agustus, Begini Alur Cerita dan Profil Pemeran Utamanya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini, JTBC merilis poster drama Destined With You. Poster tersebut memperlihatkan Rowoon SF9 dan Jo Bo Ah sebagai pemeran utama yang menggunakan pakaian rapi dan berdampingan. Jo Bo Ah terlihat memegang sebuah buku bertuliskan huruf korea. Selain itu, poster tersebut juga menampilkan teks “haruskah kita menjadi takdir satu sama lain?”.

Melansir Soompi, Destined with You akan tayang perdana pada 23 Agustus 2023. Drama ini menunjuk Rowoon SF9 sebagai Jang Shin Yu, seorang pengacara. Sementara Jo Bo Ah ditunjuk sebagai pemeran utama wanita bernama Lee Hong Jo yang memiliki profesi sebagai pegawai negeri. Bukan hanya berdua, drama ini juga akan menampilkan Ha Jun dan Yura Girl’s Day.

Drama Destined with You bercerita tentang kisah cinta Lee Hong Jo dan Jang Shin Yu. Kisah mereka berawal dari Lee Hong Jo yang menemukan sebuah buku terlarang berumur 300 tahun. Lalu, Jang Shin Yu adalah pengacara yang terkutuk karena buku terlarang tersebut. Lee Hong Jo yang menemukan buku terlarang berusaha untuk mengungkap kutukan yang diterima oleh Jang Shin Yu.

Profil Pemeran Utama Drama Destined With You

1. Rowoon SF9

Rowoon atau Kim Seok Woo adalah penyanyi, aktor, dan model Korea Selatan yang lahir pada 7 Agustus 1996. Ia mengawali kariernya sebagai anggota boy group SF9. Awalnya, ia adalah trainee di bawah naungan FNC Entertainment pada 2010. 6 tahun kemudian, ia berhasil debut menjadi anggota SF9 setelah mengikuti survival show DOB (Dance or Band) yang diselenggarakan oleh FNC Entertainment.

Di tahun yang sama, Rowoon melakukan debutnya sebagai aktor dalam Click Your Heart. Kemampuannya dalam beradu akting membawanya kesempatan untuk membintangi drakor Extraordinary You pada 2019. Perannya dalam drama Extraordinary You mendapat penghargaan dari MBC Drama Awards 2019 dengan kategori Aktor Pendatang Baru Terbaik.

2. Jo Bo Ah

Jo Bo Ah adalah aktris ternama Korea Selatan yang lahir pada 22 Agustus 1991. Ia mulai merintis kariernya sebagai aktris dengan bermain sitkom berjudul I Live in Cheongdam-dong sebagai peran kecil pada 2011. Mengutip Gluwee, selain bidang akting, ia juga mencoba menjadi seorang pembawa acara dalam program audisi Made in U.

Pada 2012, ia mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemeran utama dalam Shut Up: Flower Boy Band sebagai Im Soo Ah. Aktingnya dalam drama tersebut berhasil mendapat banyak pujian dari masyarakat. Jo Bo Ah mulai mendapatkan puncak popularitas ketika ia membintangi serial televisi berjudul Goodbye to Goodbye pada 2018. Ia pun berhasil memenangkan kategori Aktris Terbaik alam MBC Drama Awards 2018.

Pilihan Editor: Tak Hanya Eksis di Dunia K-Pop, Ini 4 Drama Korea yang Pernah Dibintangi Rowoon