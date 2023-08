Lagu Seven Jungkook Paling Lama di Puncak Billboard 200, Sempat Dihantam Isu Plagiarisme

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu Seven Jungkook feat. Latto bertahan pada posisi 1 di Billboard 200 dan Billboard Global Excl. U.S. charts pada Rabu, 23 Agustus 2023 sejak memuncaki tangga lagu pada 29 Juli lalu. Sama seperti di Global 200, 'Seven' merupakan lagu kedua yang tiba di peringkat atas Global Excl. AS untuk tahun 2023 dan menghabiskan lima pekan pertamanya di No. 1, setelah “Flowers” milik Miley Cyrus bertahan enam pekan sejak Januari lalu.

Jungkook Jadi Member BTS Pertama yang Puncaki Tangga Lagu

Menyalip anggota lain, lagu ini menjadi penanda Jungkook selaku anggota BTS pertama yang berhasil memuncaki chart teratas sebagai solois. Melansir billboard.com, karya featuring Latto itu memperoleh 104,3 juta streaming dan 4.000 terjual di seluruh dunia pada 11—17 Agustus.

Sempat mendapat tuduhan plagiarisme urutan skala lagu, perwakilan Big Hit Music, agensi BTS, membantah klaim tersebut. Mereka menyebut, “'Seven' diciptakan melalui kolaborasi lima komposer luar negeri. Ini adalah produk kreatif yang sama sekali tidak berhubungan dengan sebuah lagu yang dirilis 24 tahun lalu di Korea Selatan,” tulis mereka dalam pernyataan pada Selasa, 22 Agustus 2023. Sementara itu, tanggapan resmi dari HYBE Labels masih menunggu kepastian.

ARMY Bingung dengan Tuduhan Plagiarisme dari Lagu Seven Jungkook

Meski digempur isu plagiarisme, 'Seven' tetap mendapat tempat di hati penggemar. Apalagi, BTS ARMY, sebutan fans grup superidola K-Pop itu, mengaku bingung lantaran tidak menemukan kemiripan antara 'Seven' dan lagu yang dituduhkan, 'Time of Mask' milik Fin.K.L yang dirilis pada 2000. Lagu ini masih setia menjejali playlist-playlist musik di dunia.

Tangga Billboard 200 dan Billboard Global Excl. U.S. dimulai pada September 2020, memberi peringkat lagu berdasarkan aktivitas streaming dan penjualan dari lebih dari 200 wilayah di seluruh dunia. Chart Global 200 mencakup data seluruh dunia dan Global Excl. AS terdiri dari data wilayah di luar Amerika Serikat.

Perkembangan peringkat tangga lagu dinilai berdasarkan formula yang menggabungkan streaming resmi pada tingkat langganan dan layanan musik audio dan video yang didukung iklan, penjualan unduhan, dan pembelian lagu dari pengecer musik digital seluruh dunia dengan penjualan dari situs direct-to-consumer (D2C).

Pada Global Excl. U.S., 'Love Me Again' oleh V BTS juga debut di peringkat 6 dan 'Rainy Days' tiba di peringkat 8. Berikut rangkuman capaian 10 besar anggota BTS untuk kategori solo.

10 Besar Lagu-lagu Solo BTS

'Seven' Jungkook feat. Latto, peringkat 1 pada Juli 2023.

'Like Crazy' Jimin, peringkat 2 pada April 2023.

'Set Me Free Pt. 2' Jimin, peringkat 8 pada April 2023.

'Vibe' TAEYANG feat. Jimin, peringkat 9 pada Januari 2023.

'Dreamers (Soundtrack FIFA World Cup Qatar 2022)' Jung Kook, peringkat 4 pada December 2022.

'The Astronaut' Jin, peringkat 6 pada November 2022.

'Left and Right' Charlie Puth feat. Jungkook, peringkat 2 pada Juli 2022.

'That That' PSY feat. SUGA, peringkat 2 pada Mei 2022.

'Stay Alive' Jung Kook, peringkat 8 pada Februari 2022.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | BILLBOARD

