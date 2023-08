Kalahkan Penjualan Batman, Barbie Bukan Film Warner Bros Terlaris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Warner Bros dikenal sebagai salah satu studio film terbesar dengan berbagai karya film yang laris. Tidak hanya menghasilkan kesuksesan finansial, tetapi juga menciptakan cerita-cerita ikonik yang dikenang hingga saat ini. Dari banyaknya film Warner Bros, inilah 7 film Warner Bros yang paling laris. Teranyar ada Barbie yang mampu mengalahkan bahkan Batman dalam perolehan pendapatan.

1. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)

Film terakhir dari seri fenomenal Harry Potter ini mengantarkan para penonton ke dalam klimaks epik. Dengan pendapatan mencapai USD1,342,359,942, film ini menjadi salah satu film terlaris yang pernah dirilis oleh Warner Bros. Dikemas dengan efek visual yang memukau dan akting yang brilian, film ini sukses mengakhiri kisah si penyihir muda dengan epik.

2. Barbie (2023)

Barbie menjadi kejutan terbesar dengan pencapaiannya yang luar biasa, bahkan mengalahkan film superhero ikonik seperti Batman. Dilansir dari IMDb, film yang berfokus pada boneka legendaris ini berhasil mencatatkan pendapatan sebesar USD1,206,382,865. Angka tersebut bisa bertambah dengan film itu masih tayang di bioskop.

Keberhasilan Barbie yang mampu bersaing bahkan dengan film-film besar lainnya, seperti Oppenheimer, menunjukkan daya tarik yang luar biasa dari kisah yang diangkat.

3. Aquaman (2018)

Dilansir dari IMDb, kisah pahlawan laut ini sukses meraih pendapatan sebesar USD1,148,528,393. Dengan efek visual yang mengagumkan dan aksi yang seru, Aquaman membuktikan bahwa karakter DC Comics dapat menghadirkan kesuksesan besar di layar lebar.

4. The Dark Knight Rises (2012)

Batman kembali dalam kisah epik yang mendebarkan. Dengan pendapatan mencapai USD1,081,169,825, film ini tidak hanya menghidupkan kembali legenda Batman, tetapi juga membuktikan bahwa trilogi Batman karya Christopher Nolan tetap menjadi salah satu yang terbaik dalam dunia perfilman.

5. Joker (2019)

Dengan karakter ikonik Joker, film ini menggambarkan asal usul karakter antagonis yang ikonik. Keberhasilan Joker terlihat dari pendapatan USD1,074,458,282. Penampilan luar biasa dari Joaquin Phoenix dan cerita yang gelap menjadikan film ini sebagai salah satu yang paling berkesan dalam sejarah perfilman.

6. Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

Film pertama dari seri Harry Potter membawa penonton masuk ke dunia sihir dengan kisah yang penuh petualangan. Dengan pendapatan USD1,023,842,938, film ini menjadi fondasi dari kesuksesan seluruh seri Harry Potter.

7. The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

Melanjutkan kesuksesan dari trilogi The Lord of the Rings, The Hobbit: An Unexpected Journey meraup pendapatan USD1,017,030,651. Dengan dunia fantasi yang mendalam dan efek visual yang memukau, film ini sukses melanjutkan keajaiban alam semesta Tolkien.

