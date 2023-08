Mengenal Bonnie Aarons, Pemeran Valak yang Menggugat Warner Bros

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Bonnie Aarons menggugat Warner Bros, New Line Cinema dan Scope Productions atas dugaan keuntungan merchandise yang belum dibayar. Bonnie Aarons ingin mengeklaim pendapatan merchandising lewat kontrak. Bonnie Aarons menuding Warner Bros telah mengeksploitasi bakat dan kreativitas sang pemeran Valak itu demi keuntungan finansial.

Film box office The Nun menghasilkan 365 juta dolar Amerika atau Rp5,5 triliun dengan anggaran 22 juta dolar atau Rp339 miliar. Pendapatan kotor film itu tertinggi dalam Conjuring Cinematic Universe.

Tentang Bonnie Aarons

Bonnie Arrons dikenal karena perannya sebagai karakter Valak dalam film horor yang populer, termasuk The Conjuring 2 dan The Nun. Dikutip dari IMDb, Bonnie Aarons lahir di Maryland, Amerika Serikat, pada 9 September 1960.

Ia pernah bersekolah akting di New York City. Arrons memulai debut aktingnya dengan peran kecil dalam film Amerika Exit to Eden pada 1994. Meskipun terkenal berkat perannya dalam The Conjuring, ini bukan film horor pertama yang menggunakan wajah Aarons sebagai karakter seram. Ia banyak memainkan peran mulai dari peran kecil hingga film beranggaran rendah yang tidak banyak ditonton.

Dia muncul dalam film thriller psikologis yang dibintangi oleh Lindsay Lohan, I Know Who Killed Me pada 2007. Aarons juga pernah tampil dalam film horor arahan Sam Raimi, Drag Me to Hell, pada 2009. Ia juga muncul dalam film horor komedi pada 2010, Dahmer vs Gacy dengan memerankan seorang jenderal yang menakutkan dalam skenario militer yang tidak biasa.

Mengutip Nicki Swift, Aarons berbicara tentang sisi unik dari genre horor. Menurut dia semakin menakutkan dan mengganggu, berarti semakin baik film tersebut bagi penontonnya. "Film horor sangat baik untuk kesehatan. Anda akan terpacu adrenalinnya. Begitu banyak endorfin yang keluar," katanya.

Ketika berada di lokasi syuting, Aarons suka menakut-nakuti orang, menurut sutradara The Nun, Corin Hardy. Saat berada di lokasi syuting, di sela-sela pengambilan gambar, Aarons terus-menerus menakut-nakuti lawan mainnya Taissa Farmiga.

Pengaruhnya dalam peran Valak sangat besar. Ia mendapatkan perhatian besar dari penonton dan mengukuhkan film The Conjuring sebagai salah satu horor paling menakutkan.

