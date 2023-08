Drama dan Film Lee Joon Gi, Aktor Korea yang Dijuluki King Of Saeguk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Populer dengan drama Saeguk hingga dijuluki sebagai King of Saeguk, sosok Lee Joon Gi merupakan aktor berbakat kelahiran 17 April 1982 yang telah berperan dalam berbagai genre drama dan film seperti action, saeguk, hingga romance. Kemampuan akting dan bakatnya yang luar biasa, selalu berhasil menarik hati penonton dengan mudahnya.

Apalagi baru-baru ini, Lee Joon Gi dikabarkan kembali membintangi drama bertema saeguk yang bertajuk Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon, yakni season kedua dari drama Arthdal Chronicles yang dikabarkan tayang pada 9 September 2023. Untuk itu, sambil menunggu dramanya rilis mari ketahui drama dan film Lee Joon Gi berikut ini.

1. Again My Life (2022)

Drama terakhir Lee Joon Gi, sebelum membintangi Arthdal Chronicles Season 2 adalah Again My Life yang tayang pada 2022 di stasiun televisi SBS. Melalui drama ini, Lee Joon Gi berperan sebagai Kim Hee Woo yakni seorang Jaksa yang akan menangani berbagai kasus kriminal dan korupsi para pejabat.

Kim Hee Woo di masa sekolah bukanlah murid yang cerdas, namun berkat usaha dan perjuangannya. Kim Hee Woo berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga ke jenjang perguruan tinggi di bidang hukum dan bekerja untuk menjadi jaksa. Drama 16 episode ini akan membawa penonton mengikuti keseharian Kim Hee Woo yang super menengangkan.

2. Flower of Evil (2020)

Poster drama Flower of Evil. Foto: Wikipedia.

Bergenre melodrama, aksi, misteri, thriller, hingga romance berhasil diperankan Lee Joon Gi sebagai Baek Hee Sung dengan Moon Chae Won sebagai Cha Ji Won. Awalnya hubungan keluarga kecil ini terasa normal dan baik-baik saja, apalagi memiliki seorang anak perempuan menggemaskan dan membuat kehidupan mereka terlihat sangat sempurna.

Hingga kemudian, Baek Hee Sung diketahui memiliki hubungan dengan Do Min Seok yakni tersangka kasus pembunuhan seorang mandor desa yang belum memiliki titik terang. Sejak itulah, Cha Ji Won berusaha menyelidiki kasus tersebut lewat suaminya, sambil berusaha mempertahankan rumah tangga keduanya.

3. Lawless Lawyer (2018)

Kembali berperan dalam drama hukum, Lawless Lawyer menggaet Lee Joon Gi sebagai Bong Sang Pil yakni seorang pengacara brilian yang selalu berhasil menangani berbagai kasus besar. Salah satu hal yang menjadi motivasi Bong Sang Pil untuk menjadi pengacara hebat adalah menyelidiki kasus kematian ibunya di masa lalu.

Sebab itulah, Bong Sang Pil berusaha keras dan kembali ke kota asalnya di Gisung untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri sambil menyelesaikan berbagai kasus baru dan menyelidiki kasus kematian ibunya. Bukan hanya Lee Joon Gi, sebab Lawless Lawyer dibintangi juga oleh bintang ternama seperti Seo Ye Ji, Lee Hye Young, dan Choi Min Soo.

4. Criminals Mind (2017)

Kasus yang mengerikan kembali harus dihadapi oleh Lee Joon Gi yang berperan sebagai Kim Hyun Joon dalam drama Criminals Mind. Drama ini mengisahkan Kim Hyun Joon sebagai seorang profiler di kepolisian yang bertugas untuk mengungkap identitas kriminal dan beragam kasus besar. Kasus pembunuhan berantai yang memiliki julukan The Reaper harus ditangani dan diungkap oleh Kim Hyun Joon bersama dengan anggota timnya.

5. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016)

Poster drama Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo. Foto: Asianwiki.

Drama paling populer dan melekat dalam karakter Lee Joon Gi adalah Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo yang berperan sebagai pangeran keempat dari 12 anak raja Tae Jo bernama Wang So. Dalam drama ini, Wang So memiliki pasangan bernama Go Ha Jin yang diperankan IU, yakni sosok wanita abad 21 yang terbangun dalam tubuh wanita pada tahun 941 dengan nama Hae Soo.

Hae Soo merupakan dayang istana yang membuatnya terlibat dalam konflik politik kerajaan. Segalanya semakin rumit, setelah Hae Soo berurusan dengan semua anak raja dalam perebutan tahta, termasuk dengan pangeran Wang So. Menariknya drama ini menggaet bintang populer lainnya seperti Kang Ha Neul, Hong Jong Hyun, Yoon Sun Woo, Kang Han Na, dan Byun Baek Hyun.

6. Gunman In Joseon (2014)

Konflik antara dua faksi politik terkemuka bernama Sugu dan Kaehwa pada tahun 1876 menjadi latar belakang kisah Gunman In Joseon. Drama ini menjelaskan beberapa tahun setelah Joseon menolak tawaran Barat untuk membuka jalur perdagangan dan menyebabkan bentrokan militer antara pasukan Amerika Serikat dengan Perancis.

Melalui drama kolosal ini, Lee Joon Gi berperan sebagai Park Yoon Kang yakni ahli pedang dan putra pendekar terbaik dinasti Joseon pada abad ke-19. Park Yoon Kang mengalami luka mendalam setelah mengetahui ayahnya dibunuh dengan tragis dan adiknya dijadikan budak. Sejak itulah, Park Yoon Kang berusaha menjalankan misi balas dendam dan menjadi pahlawan para rakyat yang tertindas.

7. Two Weeks (2013)

Peran Lee Joon Gi dalam drama Two Weeks sebagai Jang Tae San membuatnya mengaku sempat mengalami depresi untuk mendalami peran dan karakter kelam tersebut. Jang Tae San merupakan seorang gangster, sekaligus pengusaha ternama bernama Moon Il Sook. Namun ternyata, sosok idealis dalam dirinya membuat Jang Tae San tidak bisa menjalankan peran orang jahat dan dianggap perusak usaha Moon Il Sook.

Sejak itulah, keberadaan Jang Tae San hanya digunakan sebagai kambing hitam atas segala kesalahan Moon Il Son. Hingga membuat hubungan Jang Tae San dengan kekasihnya bernama In Hye dan anak yang sedang dikandungnya menjadi semakin berbahaya dan mencekam.

8. Iljimae (2008)

Drama bergenre saeguk dengan latar belakang Dinasti Joseon menggaet Lee Joon Gi sebagai Yong yakni seorang pembuat onar di kota. Ia juga merupakan Iljimae, sosok pria bertopeng yang berusaha merampas harta orang kaya, kemudian memberikan semua harta rampasannya kepada orang-orang miskin. Identitas tersebut dibuat untuk mengungkap kematian ayahnya di masa lalu.

Itulah, 8 drama dan film Lee Joon Gi yang wajib ditonton sambil menunggu Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon yang tayang pada September mendatang.

NUR QOMARIYAH

