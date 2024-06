Rekomendasi 7 Drama Korea Tentang Kisah Cinta Putra Mahkota

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor telah menjadi salah satu hiburan populer di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu tema yang selalu menarik perhatian penonton adalah kisah cinta kerajaan, terutama yang melibatkan putra mahkota. Dilansir dari Asianwiki, Berikut ini tujuh drama Korea dengan kisah cinta putra mahkota yang direkomendasikan untuk ditonton:

1. Love in the Moonlight (2016)

Drakor ini diperankan Park Bo Gum sebagai Putra Mahkota Lee Yeong dan Kim Yoo Jung sebagai Hong Ra On. Drama ini menceritakan kisah cinta antara Putra Mahkota Lee Yeong dan seorang gadis muda bernama Hong Ra On yang menyamar sebagai kasim di istana. Lee Yeong yang pada awalnya tidak mengetahui identitas asli Ra On, perlahan-lahan mulai tertarik padanya. Dengan latar belakang era Joseon, drama ini menghadirkan intrik politik, persahabatan, dan cinta yang mengharukan.

2. The Crowned Clown (2019)

Drama ini berkisah tentang seorang badut bernama Ha Sun yang diminta untuk menggantikan Raja Lee Heon yang berada dalam bahaya. Yeo Jin-goo sebagai Raja Lee Heon dan Ha Sun (doppelganger Raja) serta Lee Se-young sebagai Ratu Yoo So-woon. Ha Sun yang awalnya hanya seorang pengganti, perlahan-lahan mulai memahami beban menjadi raja dan juga jatuh cinta pada Ratu Yoo So-woon. Drama ini penuh dengan ketegangan politik dan kisah cinta yang penuh lika-liku.

3. The King’s Affection (2021)

Dalam drama ini, Park Eun-bin berperan sebagai Putri Lee Hwi dan Rowoon sebagai Jung Ji-woon. Setelah saudara kembarnya yang merupakan putra mahkota meninggal, Putri Lee Hwi harus menyamar menjadi putra mahkota untuk melindungi kerajaan. Dalam penyamaran tersebut, ia bertemu dan jatuh cinta dengan guru pribadinya, Jung Ji-woon. Drama ini menampilkan kisah cinta yang rumit karena identitas Lee Hwi yang sebenarnya.

4. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016)

Drama ini mengisahkan tentang Hae Soo, seorang gadis dari masa kini yang secara tiba-tiba terlempar ke era Goryeo. Lee Joon-gi sebagai Wang So dan IU sebagai Hae Soo. Di sana, ia terlibat dengan beberapa pangeran kerajaan, termasuk putra mahkota Wang So. Kisah cinta antara Hae Soo dan Wang So penuh dengan tantangan dan konflik, membuat penonton tidak bisa berhenti menonton.

5. The Princess’s Man (2011)

Drama ini adalah kisah cinta terlarang antara Kim Seung-yoo, putra seorang musuh politik raja, dan Putri Se-ryung. Park Si-hoo sebagai Kim Seung-yoo dan Moon Chae-won sebagai Putri Se-ryung. Latar belakang politik yang rumit dan perseteruan antara keluarga mereka membuat kisah cinta ini penuh dengan drama dan tragedi, mengingatkan penonton pada kisah Romeo dan Juliet versi Korea.

6. My Sassy Girl (2017)

Pada drama ini, Joo Won memerankan sebagai Putra Mahkota Hyun dan Oh Yeon-seo sebagai Hye-myung. Drama ini mengisahkan tentang Putra Mahkota Hyun yang serius dan disiplin bertemu dengan Putri Hye-myung yang pemberani dan bersemangat. Keduanya sering terlibat dalam situasi lucu dan mengharukan, membuat drama ini menjadi tontonan yang ringan namun tetap menyentuh.

7. Rookie Historian Goo Hae-ryung (2019)

Dilansir dari Asianwiki, drakor ini bercerita tentang Goo Hae Ryung, seorang wanita yang bercita-cita menjadi sejarawan pertama di era Joseon. Shin Se Kyung sebagai Goo Hae-ryung dan Cha Eun Woo sebagai Putra Mahkota Yi Rim. Ia bertemu dengan Putra Mahkota Yi Rim, yang juga seorang novelis rahasia. Kisah cinta mereka berkembang di tengah perjuangan Hae-ryung untuk memperjuangkan kesetaraan gender di dunia yang didominasi oleh pria.

