7 Karakter yang Diperankan Kim So Hyun, Terbaru Serendipity's Embrace

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Serendipity’s Embrace resmi mengumumkan tanggal tayang perdananya. Drama yang juga dikenal dengan judul ‘Is It a Coincidence?’ atau ‘Is It Fate?’ itu akan tayang mulai 22 Juli 2024 Drama tersebut akan menggandeng aktor kenamaan Kim So Hyun.

Kim So Hyun, aktris muda asal Korea Selatan, berhasil memikat penonton dengan bakat aktingnya yang luar biasa. Melalui berbagai genre drama Korea, ia sukses membuktikan dirinya sebagai aktris multitalenta. Mulai dari peran dalam drama sageuk hingga misteri. Berikut 7 drakor yang diperankan So Hyun.

1. The Moon That Embracing The Sun (2012)

Drama Korea legendaris bertajuk The Moon That Embracing The Sun diperankan oleh Kim Soo Hyun sebagai Raja Lee Hwon dan Han Ga In sebagai peramal Wol. Melalui drama saeguk ini, Kim So Hyun juga berperan sebagai putri bangsawan angkuh dan sombong yang menggap Kim Yoo Jung adalah saingannya untuk mendapatkan hati Raja. The Moon That Embracing The Sun mengisahkan romansa dan konflik dari konspirasi politik yang terjadi di jaman Joseon.

2. Who Are You: School (2015)

Aktris kelewat berbakat bernama Kim So Hyun ini, sempat memerankan dua karakter dengan sifat berbeda dalam drama Who Are You: School 2015 sebagai Lee Eun Bi dan Go Eun Byul. Keduanya merupakan anak kembar yang telah berpisah, kemudian dipertemukan kembali dalam sebuah trip sekolah.

3. Unforgettable (2016)

Film populer yang dibintangi Kim So Hyun sebagai Soo Ok dan Do Kyungsoo EXO sebagai Bum Sil ternyata bergenre romantis. Keduanya merupakan pasangan kekasih sekaligus cinta pertama di masa lalu. Hingga kemudian, seorang penyiar radio musik membagikan cerita tentang para sahabat yang jatuh cinta pada satu wanita.

4. Let’s Fight Ghost (2016)

Sosok arwah gentayangan dalam Let’s Fight Ghost diperankan oleh Kim So Hyun sebagai hantu bernama Hyun Jin dan Taecyeon 2PM sebagai Bong Pal yakni seorang pengusir hantu populer. Pertemuan antara Bong Pal dan Hyun Jin membuat Bong Pal berusaha untuk mengembalikan Hyun Jin ke alam baka, namun justru mereka saling mencintai meskipun hidup di dunia yang berbeda.

5. Ruler: Masker of the Mask (2017)

Drama saeguk populer dengan latar kisah 1700-an yang bertajuk Ruler: Master of the Mask mengisahkan Kim So Hyun sebagai Han Ga Eun, yakni kekasih putra mahkota bernama Lee Sun yang diperankan Yoo Seung Ho. Keduanya bekerja sama untuk melawan organisasi korupsi yang membuat rakyat sengsara dengan risiko yang besar hingga mengancam nyawa keduanya.

6. Love Alarm 2 (2021)

Diadaptasi dari serial webtoon karya Chon Kye Kyong, drama Korea Love Alarm pada 2019 dan Love Alarm 2 pada 2021 mengisahkan Kim Jo Jo yang diperankan Kim So Hyun. Kim Jo Jo adalah siswa SMA cantik dan pintar, namun kehidupannya berubah setelah kehilangan orang tuanya.

7. Serendipity’s Embrace (2024)

Teranyar, Kim So Hyun berperan sebagai Lee Hong Joo di drama Serendipity’s Embrace. Drama ini menceritakan Kang Hoo Yung yang diperankan Chae Jong Hyeop merupakan perencana keuangan yang sangat cerdas dan tinggal di Amerika Serikat. Karena kecerdasannya, dia bahkan tidak perlu bekerja keras untuk mencapai hasil luar biasa yang diinginkannya.

Meski memiliki karier yang gemilang, Kang Hoo Young merasa bosan dengan kehidupannya yang terus berulang dan itu-itu saja. Dia lalu memutuskan kembali ke Korea Selatan dan mendapati hatinya berdebar setelah sekian lama. Dalam drakor itu diceritakan, dia juga tidak menyangka akan bertemu kembali dengan Lee Hong Joo yang diperankan Kim So Hyun, cinta pertamanya sejak SMA, setelah 10 tahun berlalu. Gelombang emosi yang kuat pun kembali dirasakan Kang Hoo Young.

