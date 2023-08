Ariana Grande Rayakan 10 Tahun Album Yours Truly dengan Merilis Versi Deluxe

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ariana Grande merayakan 10 tahun debut album Yours Truly. Dia mengungkapkan beberapa rencana untuk merayakan debut album pertamanya itu, melalui Instagram-nya, Sabtu 19 Agustus 2023.

Penyanyi berusia 30 tahun mengatakan perayaan akan dimulai pada 25 Agustus 2023, dengan perilisan digital deluxe dari album Yours Truly. Dia juga membuat penampilan live yang baru direkam yaitu itu lagu Honeymoon Avenue dan Daydreamin.

Hari berikutnya, aktris The Wicked itu akan merilis bagian pertama dari Q&A dan koleksi merchandise pada 26 Agustus 2023. Keesokan harinya dia akan mengunggah penampilan live "Baby I" keesokan harinya.

Sedangkan pre-order vinil, bersama dengan Q&A bagian kedua, akan dirilis pada 28 Agustus 2023. Jadwal selainjutnya menampilkan dua pertunjukan live lagu dari Tattooed Heart dan Right There.

Perayaan akan berakhir pada 30 Agustus — yang menandai tanggal rilis ulang tahun ke 10 resmi Yours Truly. Beragam acara memeriahkan acara puncak itu, termasuk pertunjukan langsung The Way serta beberapa hal di balik layar.

Debut album studio pertama Ariana Grande dirilis pada 30 Agustus 2013, oleh Republic Records. Proses rekaman album itu membutuhkan waktu hampir selama tiga tahun.

Dalam album Yours Truly, Ariana berkolaborasi dengan beberapa musisi. Misalnya kolaborasi dengan Big Sean, Mika, Mac Miller, dan Nathan Sykes dari The Wanted. Album itu berhasil mencapai posisi teratas di tangga lagu Billboard 200 pada saat itu.

Ariana Grande menjelaskan bahwa rilisan digital versi deluxe dari album Yours Trully akan menampilkan Live from London, yang merupakan versi terbaru dari lagu-lagunya.

“Aku tidak sabar menunggumu mendengarnya. Ini adalah proyek penyembuhan dan spesial yang harus dilakukan," kata penyanyi itu.

Album Yours Trully dirilis 30 Agustus 2013, melalui Republic Records. Album itu menunjukkan jati diri Ariana sebagai penyanyo. Sebelumnya dia hanya dikenal oleh para remaja sebagai bintang Victorious Nicklodeon's, spin off Sam & Cat.

PEOPLE | BILLBOARD

