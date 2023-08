Harga Tiket Fan Meeting Jung Hae In, Mulai dari Rp 1,35 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Jung Hae In segera menyapa penggemarnya di Indonesia melalui acara jumpa fan atau fan meeting pada 16 September 2023. Acara fan meeting yang bertajuk “THE 10TH SEASON” ini rencananya akan digelar di The Kasablanka Hall, Jakarta.

Menyusul diselenggarakannya acara tersebut, Three Angles Production selaku promotor acara pun telah merilis daftar harga tiket dan benefit dari acara jumpa penggemar itu. Memiliki empat kategori tempat duduk, tiket itu dibanderol dengan harga mulai dari Rp 1,35 juta hingga Rp 2,85 juta. Tiket fan meeting Jung Hae In tersebut sudah dapat dibeli mulai Jumat, 18 Agustus 2023.

Berapa harga tiket fanmeeting aktor pemeran drama Korea Snowdrop dan D.P tersebut? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil Jung Hae In

Jung Hae In adalah aktor Korea Selatan kelahiran Seoul, 1 April 1988. Pada usia 18 tahun, dia ditawari agen casting yang melihat potensinya sebagai selebriti. Dia pun bergabung dengan agensi hiburan FNC Entertainment sebagai trainee aktor. Jung Hae In kemudian memilih memulai debutnya pada 2014 setelah melakukan wajib militer.

Jung Hae In pertama kali muncul dalam video musik AOA Black untuk Moya. Dia melakukan debut kariernya sebagai aktor melalui drama Bride of the Century. Jung Hae In sendiri berasal dari keluarga kaya dan terkenal, kakek buyutnya yang bernama Jung Yak Yong merupakan tokoh berpengaruh di era Joseon. Orang tuanya mengelola rumah sakit di Korea Selatan di mana ayahnya ahli oftalmologi.

Pada awal kariernya, dia memperdalam kemampuannya dengan tampil dalam beberapa film independen dan film pendek. Dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyaksikan secara dekat penampilan para aktor terkemuka.

Mengutip IMDb, popularitasnya meningkat pada 2016. Saat itu dia mendapat peran khusus dalam drama Goblin, sebagai Choi Tae-Hee. Pada tahun yang sama, dia juga muncul dalam drama White Nights, sebagai Tak. Setahun kemudian, pada 2017 aktingnya dalam drama While You Were Sleeping dan Prison Playbook membuatnya semakin populer di kalangan penggemar drama Korea.

Hingga saat ini, Jung Hae In sudah membintangi sejumlah judul drama Korea populer. Seperti Something in the Rain, Tune In For Love, Snowdrop, Connect, dan yang terbaru D.P Season 2.



Harga Tiket dan Benefit Fan Meeting Jung Hae In

Melansir dari situs book my show, fanmeeting Jung Hae In akan digelar pada Sabtu, 16 September 2023 pukul 19.00 WIB di The Kasablanka Hall. Adapun daftar harga tiket berdasarkan kategori dan benefitnya adalah sebagai berikut:

1. VIP: Rp 2.850.000

2. GOLD: Rp 2.050.000

3. SILVER: Rp 1.750.000

4. BRONZE: Rp 1.350.000

Sebagai informasi, harga tiket sudah termasuk pajak namun belum termasuk biaya platform. Setiap kategori tiket juga memiliki keuntungan atau benefit yang berbeda satu sama lain. Adapun detail benefitnya adalah sebagai berikut:

1. VIP: Goodbye Session, Official Poster, Official Photocard, VIP ID Card + Lanyard, Exclusive Entrance, Group Photo (hanya untuk 300 orang terpilih), Signed Poster (100 orang), dan Signed Polaroid (10 orang).

2. GOLD: Goodbye Session, Official Poster, Official Photocard

3. SILVER: Goodbye Session, Official Poster, Official Photocard

4. BRONZE: Goodbye Session, Official Poster, Official Photocard



Cara Membeli Tiket Fan Meeting Jung Hae In

Tiket fan meeting Jung Hae In dapat dipesan di situs id.bookmyshow.com mulai hari ini, Jumat 18 Agustus 2023. Adapun cara memesannya adalah sebagai berikut:

- Kunjungi situs id.bookmyshow.com.

- Saat muncul pilihan lokasi, pilih ‘Jakarta’.

- Setelah masuk ke halaman beranda, klik banner ‘Fanmeeting Jung Hae In’.

- Klik ‘BOOK NOW’ untuk memesan tiket.

- Pada halaman ‘Notice’ klik ‘ACCEPT’

- Tentukan jumlah tiket yang ingin dibeli lalu pilih kategori tempat duduk dan klik ‘CONFIRM SEATS’.

- Setelah itu, pastikan rangkuman pemesanan telah selesai kemudian klik ‘CHECK OUT’.

- Isi data diri kemudian selesaikan proses pembayaran.

RADEN PUTRI

