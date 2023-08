Tak Berkostum Wonder Woman, Ini Peran Gal Gadot di Film Heart of Stone

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gal Gadot terlibat dalam film laga Heart of Stone yang telah tayang di Netflix sejak 11 Agustus 2023. Dalam film Heart of Stone menampilkan Gal Gadot sebagai agen intelejen bersama dengan Jamie Dornan dan Alia Bhatt.

Memerankan Rachel Stone, Gal gadot merupakan agen intelejen yang akan melakukan 1000 cara apapun untuk dapat mematikan bahwa organisasi yang mempertahankan asetnya yang paling berbahaya namun juga paling berharga.

Selain dalam aksi kejar-kejaran mobil, film Heart of Stone juga menampilkan aksi baku tembak yang sangat sengit, adanya skydiving yang berbahaya dan adegan pemacu adrenalin lainnya. Apa bedanya saat Gal Gadot berperan sebagai Wonder Woman?

Sinopsis Heart of Stone

Film Netflix action ini berfokus pada sebuah kisah badan agen intelijen internasional Rachel Stone yang diperankan oleh Gal Gadot. Dalam memulai misi berbahaya, Rachel diceritakan untuk melindungi sebuah benda yang amat misterius atau dikenal sebagai “The Heart”.

Namun, rachel yang telah tergabung ke dalam agen rahasia Ml6 rupanya hanya menyamar demi tujuan dapat memata-matai para kelompok elit yang misterius bernama “Charter”.

Stone harus menjaga dengan serius identitas dengan sebaiki mungkin hingga saat dirinya diperintahkan untuk tidak pernah memperdulikan atau berempati sesama anggota Ml6 lainnya agar tujuannya dalam menangkap target yang ditugaskan dapat terpenuhi.

Ditengah perjalanan penyamaran Rachel mendapat sebuah masalah. Permasalahan dari pertemanannya dengan sesama rekan kerja yang memiliki awal mula yang sangat mengejutkan. Sebelum tergabung sebagai agen rahasia, Rachel memiliki sebuah tugas untuk menjaga benda misterius The Heart tersebut.

Dengan adanya benda tersebut dalam tempat Rachel yakni The Charter bekerja sebagai agen rahasia tetap bisa berjalan. Rachel diminta untuk tetap melindungi The Heart agar tidak jatuh ke tangan orang lain.

Namun siapa sangka? Ternyata terdapat wanita yang mengintai tempat kerja The Heart, wanita itu dapat dengan mudah dan berhasil menyentuh The Heart serta membawanya kabur. Dalam aksi penyelamatan yang dilakukan Rachel untuk The Heart, ia diminta melakukan segala cara bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk penyelamatan misi mencari The Heart tersebut.

Mengingat tugasnya sebagai agen rahasia, dengan hal ini Rachel melakukan pertempuran yang memulai dengan segala bentuk langkah sebagai pertarungan. Berjuang mempertaruhkan nyawanya hanya demi melawan para musuhnya yang telah mencuri The Heart dari The Charter.

Akankah Rachel berhasil mengalahkan musuhnya? Mari tonton filmnya dan cari jawaban di film Heart of Stone di Netflix.

Peran Gal Gadot di Heart Stone

Telah dikenal berkat perannya dalam berbagai film aksi yang telah tanyang, seperti dalam justice league dan Wonder Woman. Kali ini sedikit berbeda dengan film-film yang sebelumnya dibintangi. Sebagai sosok James Bond versi wanita, Heart of Stone menggambarkan Sosok Gal Gadot.

Berperan sebagai Agen CIA, Gal Gadot terlihat tak canggung saat memerankannya. Dirinya Berkaca, melompat di antara gedung, terjun dari jarak ketinggian, menembak, dan adegan ekstrim lainnya tak membuat dirinya gentar.

Walaupun dalam beberapa adegan yang merupakan kolaborasi antara teknologi CGI (Computer Generated Imagery), namun aksi Gal Gadot sebagai James Bond wanita ini sukses menarik perhatian dan penggemarnya pada awal penayangan di Netflix.

Aksi Gal Gadot sebagai Rachel Stone yang berdiri tegak dengan segala kekuatan demi menjaga perdamaian. Rachel Stone harus mengorbankan semua kehidupannya tanpa adanya teman dan tanpa terlibat dalam sebuah hubungan.

