Daftar Idol K-Pop di Bawah Agensi SM Entertainment, dari TVXQ hingga RIIZE

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu agensi hiburan besar dari Korea Selatan, SM Entertainment, segera menggelar konser keluarga di Indonesia untuk menyapa para penggemarnya. Konser bertajuk SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE at Jakarta with KB Bank ini rencananya akan digelar pada 23 September 2023 pukul 18.30 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta.

Pada konser keluarga kali ini, SM Entertainment (SM) akan membawa sejumlah idol dan musisi terbaiknya. Mereka adalah TVXQ!, SUPER JUNIOR, Red Velvet, NCT 127, NCT DREAM, WayV, aespa, dan RIIZE. Sayangnya, pada kesempatan kali ini, beberapa idola dari agensi yang identik dengan warna pink ini tidak hadir, seperti GIRLS’ GENERATION, SHINee, EXO, dan lainnya.

Idol SM Entertainment

Lantas, siapa saja daftar idol di bawah agensi SM Entertainment? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

1. KANGTA

KANGTA adalah seorang penyanyi yang merupakan mantan vokalis utama grup H.O.T. Telah aktif sebagai artis solo sejak 2001, KANGTA memiliki jaringan penggemar yang luas. Selain di Korea, dia juga aktif berkarier di seluruh Tiongkok dan wilayah Tiongkok Raya.

Dok: pepseoul.com

2. BoA

BoA merupakan salah satu musisi yang dikenal sebagai artis sukses dan berpengaruh dalam industri musik Korea Selatan. Musisi bernama lengkap Kwon Bo-ah ini debut pada 2000 dan menjadi artis K-pop pertama yang amat dikenal di luar negeri. Hal itu membuatnya dilabeli sebagai “Queen of K-pop”.

3. TVXQ!

TVXQ! adalah singkatan dari Tong Vfang Xien Qi yang merupakan grup duo yang terdiri dari U-Know Yunho dan Max Changmin. Mereka dikenal sebagai Tohoshinki di Jepang dan telah melakukan lebih dari 30 konser di Tokyo Dome, Jepang, salah satu venue bergengsi bagi artis Korea.

4. SUPER JUNIOR

Super Junior merupakan boyband generasi kedua SM Entertainment yang debut pada 2005. Mereka pada awalnya memiliki 15 anggota (termasuk Super Junior M), tetapi perlahan harus kehilangan beberapa member dengan berbagai alasan. Nama Super Junior mulai mendunia setelah merilis “Sorry Sorry” pada 2009.

5. GIRLS’ GENERATION

Girls' Generation atau SNSD. Foto: Soompi.

Girls' Generation (SNSD) resmi debut ke industri musik Korea Selatan dengan lagu “Into the New World” pada 5 Agustus 2007. Awalnya, mereka memiliki sembilan anggota, yakni Taeyeon, Yuri, Hyoyeon, Sunny, Yoona, Tiffany, Jessica, Sooyoung dan Seohyun.

Pada September 2014, Jessica keluar dari SM Entertainment dan membuat SNSD aktif dengan delapan member. Pada Oktober 2017, tiga member lainnya yakni Tiffany, Sooyoung, dan Seohyun juga keluar SM Entertainment walau tetap menjadi anggota SNSD. Terbaru pada 8 Agustus 2023 kemarin, Sunny Mengikuti jejak teman-temannya yang lain untuk meninggalkan SM Entertainment.

6. SHINee

SHINee adalah boy grup SM Entertainment yang debut pada 2008 lalu. Grup ini awalnya memiliki lima anggota, yakni Onew, Jonghyun, Key, Minho dan Taemin. Tetapi, pada 2017 Jonghyun meninggal dunia dan SHINee berpromosi dengan empat anggota hingga saat ini.

7. EXO

EXO pernah dinobatkan sebagai grup peraih penghargaan Mnet Asian Music Awards (MAMA) terbanyak (Most Daesang) pada 2018 oleh Guinness World Records. EXO debut pada 8 April 12 dengan 12 anggota. Tetapi, beberapa anggota memilih hengkang dan saat ini EXO hanya berisi 8 anggota, yakni Suho, Chanyeol, Kai, D.O, Baekhyun, Sehun, Xiumin, dan Chen.

EXO. Foto: Instagram/@weareone.exo

8. Red Velvet

Red Velvet memulai debutnya pada Agustus 2014 dengan lagu ‘Happiness’. Pada awalnya, mereka debut dengan empat orang anggota, yakni Irene, Seulgi, Wendy, dan Joy. Tetapi pada 2016, Yeri ditambahkan sebagai anggota baru dan Red Velvet pun aktif berpromosi dengan lima orang anggota hingga saat ini.

9. NCT

NCT adalah singkatan dari ‘Neo Culture Technology’. Karena diciptakan sebagai teknologi budaya baru, grup ini memiliki konsep ‘keterbukaan’ dan ‘keluasan’ sebagai poin utamanya. NCT pada awalnya mengusung konsep ekspansi yang membuatnya selalu menambah anggota setiap beberapa tahun. Saat ini, NCT memiliki total 20 anggota dengan sub unit utama NCT U.

10. NCT 127

NCT 127 atau NCT Seoul adalah salah satu sub unit dari grup utama NCT. Grup ini terdiri dari 10 anggota, yakni Taeyong, Taeil, Yuta, Jaehyun, Winwin, Mark, Haechan, Doyoung, johnny, dan Jungwoo. Seluruh anggota memiliki berbagai kewarganegaraan, seperti Korea, China, Jepang, dan Kanada. Angka 127 sendiri merupakan garis bujur Seoul yang berarti bahwa tim tersebut berbasis di Seoul, Korea Selatan.

11. NCT DREAM

NCT DREAM debut pada 25 Agustus 2016 dengan lagu utama ‘Chewing Gum’. Pada awalnya, grup ini diperuntukkan bagi anggota termuda NCT yang kemudian akan ‘lulus’ setelah menginjak usia 20 tahun. Tetapi, konsep tersebut dihapuskan dan NCT DREAM memiliki tujuh orang anggota tetap, yakni Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung.

12. WayV

Grup WayV. Foto : Fandom

WayV adalah boy group Tiongkok yang kemudian bergabung sebagai sub unit NCT di bawah naungan Label V. Grup ini debut pada 17 Januari 2019 dengan single yang berjudul ‘The Vision’. Pada awalnya, WayV memiliki tujuh orang anggota, yakni Kun, Ten, Winwin, Lucas, Xiaojun, Hendery, dan Yangyang. Tetapi, pada 10 Mei 2023, Lucas mengumumkan keluar dari NCT dan WayV setelah sempat hiatus selama dua tahun.

13. SuperM

SuperM merupakan boy band Korea di bawah naungan SM Entertainment dan Capitol Music Group. Grup ini terdiri atas member yang berasal dari tiga grup: Taemin dari SHINee, Baekhyun dan Kai dari EXO, dan Taeyong, Mark, Ten dan Lucas dari NCT.

14. aespa

aespa merupakan girl group SM Entertainment yang namanya muncul dari perpaduan kata avatar, experience (pengalaman), serta aspect (aspek). Kata aspek turut disebut akan menunjukkan banyak sisi dari grup dan setiap anggotanya. aespa memiliki empat orang anggota, yakni Karina, Giselle, Winter, dan Ningning.

15. GOT the beat

Grup idola K-pop GOT the Beat. Foto: Instagram/@girlsontop_sm

GOT the beat adalah sub unit pertama dari proyek grup Girls On Top yang memiliki tujuh anggota dari beberapa solois dan anggota girl group di SM Entertainment. Mereka adalah BoA, Taeyeon dan Hyoyeon Girls’ Generations, Seulgi dan Wendy Red Velvet, serta Karina dan Winter aespa.

16. RIIZE

RIIZE adalah boy group baru SM Entertainment yang direncanakan akan debut pada 4 September 2023. RIIZE akan memiliki tujuh orang anggota, mereka adalah Shotaro, Eunseok, Sung Chan, Won Bin, Seung Han, So Hee, dan Anton.

RADEN PUTRI

