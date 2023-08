Film Barbie Lampaui Rp 15 Triliun di Box Office Global, Lebih Cepat dari Harry Potter

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Barbie berhasil lampaui Rp 15 triliun di box office flobal pada Minggu, 6 Agustus 2023. Dikutip dari The Verge dan Variety, Barbie berhasil meraih rekor tersebut selama 17 hari dan membuatnya menjadi film keluaran Warner Bros tercepat.

Barbie berhasil meraih penjualan senilai Rp 15 triliun atau setara dengan 1 miliar dolar AS di box office global. Penjualan tersebut terbagi menjadi 459 juta dolar di Amerika Utara dan 572 juta dolar secara internasional. Pencapaian ini membuat Greta Gerwig menjadi sutradara solo perempuan pertama dengan film 1 miliar dolar. Selain itu, Barbie bergabung dengan beberapa film hasil kerja sama sutradara perempuan lain yang turut serta meraih penjualan 1 milliar dolar, yaitu Frozen dan Frozen II (Jennifer Lee bersam Chris Buck) dan Captain Marvel (Anna Boden bersama Ryan Fleck).

Barbie Kalahkan Harry Potter sebagai Film Tercepat yang Raih 1 Miliar Dolar AS

Film yang dibintangi oleh Margot Robbie dan Ryan Gosling itu berhasil mencapai rekor dalam waktu 17 hari. Hal ini membuatnya menjadi film keluaran Warner Bros tercepat yang meraih pencapaian tersebut, sekaligus menggeser Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2. Sebelumnya, film adaptasi dari novel J. K. Rowling itu memegang rekor, yaitu 19 hari.

Ada pun, pencapaian yang diraih Barbie membuatnya menjadi film kedua keluaran 2023 yang mencapai penjualan 1 milliar dolar, setelah film the Super Mario Bros. Movie. "Respon besar dan luar biasa yang kami lihat di luar sana membuktkan apa yang telah kami ketahui sejak awal bahwa Barbie bukan hanya film yang luar biasa istimewa, tetapi jelas merupakan acara teatrikal musim panas, jika bukan tahunnya," ujar Jeff Goldstein, presiden distribusi domestik Warner Bros. Pictures, saat akhir pekan pembukaan Barbie.

Barbie Puncaki Box Office Selama 3 Minggu Berturut-turut

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, film produk mainan perusahaan Mattel itu berhasil puncaki box office selama 3 minggu beruntun. Barbie tetap menunjukkan kekuatannya, meskipun memiliki beberapa saingan berat, seperti Oppenheimer, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, dan meg 2: The Trench.

GABRIELLA AMANDA | VARIETY | THE VERGE

Pilihan Editor: Film Barbie Rajai Box Office dengan Rp 2,3 Triliun, Pecahkan Rekor Sutradara Perempuan