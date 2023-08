Film Ketika Berhenti di Sini Tembus 1 Juta Penonton dalam 9 Hari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Ketika Berhenti di Sini karya sutradara Umay Shahab telah meraup lebih dari 1 juta penonton pada hari ke-9 sejak pertama kali tayang di bioskop Kamis, 27 Juli 2023. Selain sebagai eksekutif produser, Prilly Latuconsina juga sekaligus berlakon dalam film Ketika Berhenti di Sini.

"Sampai dengan hari ini, 1.000.000++ penonton sudah menyaksikan film Ketika Berhenti di Sini di bioskop," tulis Prilly di Instagram, Sabtu, 5 Agustus 2023.



Prilly Latuconsina secara khusus mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton dan kru yang terlibat. "Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah merayakan kehilangan bersama kami, dan terima kasih juga untuk crew dan semua tim yang sudah support Ketika Berhenti di Sini," tulis Prilly.

Hal serupa juga diungkapkan Umay Shahab. Sebagai informasi, Ketika Berhenti di Sini adalah film layar lebar kedua duet Umay Shabab dan Prilly. "Ku dedikasikan untuk semua yang terlibat sejak awal pengembangan cerita hingga lahirnya Ketika Berhenti di Sini. WE DID IT !!!!!" tulis Umay di Instagram.



Film Ketika Berhenti di Sini juga akan melebarkan sayapnya ke negara-negara Asia Tenggara. Diumumkan secara resmi ketika penayangan perdananya, film Ketika Berhenti di Sini akan tayang juga di bioskop Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.



Film Ketika Berhenti di Sini bercerita tentang Anindita Semesta (Prilly Latuconsina) bertemu dengan Ed (Bryan Domani). Pertemuan yang diawali salah paham, berujung pada perbincangan panjang dan hangat. Ed yang menggilai segala jenis riddle, meminta Dita menyelesaikan tantangan riddle darinya, dalam sebuah petualangan yang berakhir romantis. Demikianlah, dua manusia yang serupa tapi tak sama bersatu.

Empat tahun sejak pertemuan pertama mereka, Dita yang sedang merintis karier, sementara Ed sudah mapan dengan perusahaan arsitek miliknya sendiri. Dita yang masih berjuang untuk meraih impiannya, senantiasa dilanda rasa insecure, tanpa disadari, Dita senantiasa menuntut Ed. Walaupun Ed senantiasa sabar melayani Dita, namun akhirnya Ed mengalami kecelakaan saat diteror telepon oleh Dita. Ed meninggal. Dita terpukul dan dihinggapi rasa bersalah.

Dua tahun kemudian, Dita berusaha melupakan segalanya tentang Ed dan mencoba menjalani kehidupannya yang baru bersama Ifan, yang sekarang resmi jadi kekasihnya. Dita kini menjadi sosok pribadi yang berbeda, namun tidak ada yang bisa menghapus masa lalu. Hingga suatu saat, Dita dipertemukan kembali dengan teka-teki peninggalan Ed yang harus dipecahkan.

Hingga akhirnya riddle terakhir dari Ed mengarahkan Dita untuk memahami arti sesungguhnya kehilangan dan bagaimana melepaskannya dengan ikhlas. Tidak pernah menduga bahwa makna teka teki tersebut, adalah untuk menyiapkan dirinya menjalani hubungan cinta yang lebih baik dengan Ifan (Refal Hady). Ifan, sosok yang senantiasa hadir untuknya dari dulu. Dita memutuskan untuk menemui Ifan dan mengajaknya kembali untuk melanjutkan hubungan mereka kembali, sebelum dia menyesal lagi di kemudian hari.

