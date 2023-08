Perjalanan Karier Ahn Bo Hyun, Aktor yang Kini Jadi Pacar Jisoo BLACKPINK

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Ahn Bo Hyun kini tengah menjadi topik hangat di media sosial, khususnya di kalangan penggemar musik Korea atau K-pop. Bintang drama See You in My 19th Life ini dikonfirmasi tengah menjalin hubungan dengan Jisoo yang merupakan salah satu anggota dari girl group populer BLACKPINK.

Melansir Allkpop, outlet media Dispatch pada Kamis pagi, 3 Agustus 2023 secara eksklusif melaporkan Ahn Bo Hyun dan Jisoo BLACKPINK berpacaran. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama di rumah Jisoo yang terletak di Yongsan, Korea Selatan. Seorang perwakilan dari YG Entertainment, agensi yang menaungi Jisoo, mengkonfirmasi berita kencan tersebut.

“Jisoo dan Ahn Bo Hyun mengenal satu sama lain dengan perasaan yang baik. Kami akan sangat menghargai jika kalian memperhatikan mereka dengan hangat,” ucap perwakilan YG Entertainment, Kamis, 3 Agustus 2023.

Siapa sebenarnya Ahn Bo Hyun tersebut? Simak rangkuman informasi selengkapnya mengenai profil Ahn Bo Hyun berikut ini.



Profil dan Perjalanan Karier Ahn Bo Hyun

Ahn Bo Hyun adalah seorang aktor asal Korea Selatandi bawah naungan agensi FN Entertainment. Pria kelahiran 16 Mei 1988 di Busan, Korea Selatan ini mulai dikenal usai membintangi drama Korea populer berjudul Itaewon Class yang tayang pada 2020 lalu.

Ahn Bo Hyun bukanlah nama baru di dunia seni peran Negeri Ginseng. Kariernya sebagai aktor telah dimulai sejak lama, tepatnya pada 2014 ketika dia membintangi sebuah drama berjudul Golden Cross. Sebelum terjun ke industri hiburan, Ahn Bo Hyun memulai kariernya dengan menjadi model di Seoul Collection. Hal ini sejalan dengan jurusan pendidikan yang diambilnya, yakni Modelling di Daekyung University.

Pada 2012, Ahn Bo Hyun menunjukkan ketertarikannya untuk menjadi aktor. Saat itu, karakter petinju Yu Oh Seung pada film Champion menjadi motivasinya untuk menjajal dunia akting. Pada 2014, dia pun memulai debutnya sebagai aktor dengan memainkan peran pendukung pada drama Golden Class.

Di awal perjalanan kariernya sebagai aktor, meski muncul di berbagai drama populer, Ahn Bo Hyun hanya memainkan peran-peran kecil. Tetapi, perannya sebagai tentara Im Gwang Nam di drama Descendant of The Sun (2016) berhasil menarik perhatian publik. Sejak saat itu, namanya perlahan dikenal masyarakat dan mulai mendapatkan tawaran peran yang lebih baik.

Karier Ahn Bo Hyun mencapai puncaknya ketika dia bermain dalam drama Korea populer, Itaewon Class (2020), dan beradu akting dengan aktor Park Seo Jun. Saat itu, dia sukses mencuri perhatian penonton berkat kemampuan aktingnya sebagai tokoh antagonis. Sejak saat itu, dia mulai menerima tawaran sebagai peran utama di sejumlah drama.



Filmografi Ahn Bo Hyun

Ahn Bo Hyun telah memainkan sejumlah film dan drama selama perjalanan kariernya sebagai seorang aktor. Berikut beberapa karya filmografinya:

Film:

- 2 O’clock Date (2022)

- Memories of a Dead (2019)

- Hiya (2016)

Drama:

- See You in My 19th Life (2023)

- Adamas (2022)

- Yumi’s Cells S2 (2022)

- Military Prosecutor Doberman (2022)

- Yumi's Cells (2021)

- My Name (2021)

- Kairos (2020)

- Itaewon Class (2020)

- Her Private Life (2019)

- Hide and Seek (2018)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Dokgo Rewind

- My Only Love Song (2017)

- The Rebel (2017)

- Descendants of the Sun (2016)

- The Dearest Lady (2015-2016)

- My Secret Hotel (2014)

- Two Mothers (2014)

- Golden Cross (2014)

Prestasi Ahn Bo Hyun

Berikut sejumlah prestasi yang pernah diraih Ahn Bo Hyun:

- Rising Star Actor of The Year (Itaewon Class) - Brand of The Year Awards (2020)

- Best Emotive award (Aktor) - Asia Artist Award (2020)

- Choice Award- Asia Artist Awards (2020)

- Best New Actor (Kairos) - MBC Drama Awards (2020)

- Rising Star Actor (Itaewon Class) - Korea First Brand Awards (2021)

Fakta Menarik Ahn Bo Hyun

Berikut beberapa fakta menarik dari pemain ‘My Name’ tersebut:

- Melakukan banyak pekerjaan paruh waktu seperti mengangkut barang, pelayan pom bensin, hingga pengantar koran saat belum menjadi aktor terkenal.

- Pernah berpartisipasi dalam kompetisi tinju amatir dan memenangkan medali emas.

- Menjadikan Baek Jong Won sebagai panutannya.

- Aktor yang dikagumi adalah Ju Ji Hoon.

- Menyukai kegiatan luar ruangan, seperti berkemah, berselancar, dan memancing. Dia juga sangat menyukai laut.

- Merupakan lulusan Sekolah Menengah Olahraga Busan dan melanjutkan pendidikan di Universitas Daekyung jurusan Modelling.

RADEN PUTRI| ALLKPOP

Pilihan Editor: Ahn Bo Hyun dan Jisoo BLACKPINK Pacaran, Jung Hae In Baru Tahu dari Media