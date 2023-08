V BTS Merilis Album Solo, Mengenal Min Hee Jin Produser yang Menggarap Proyek Itu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - V BTS bekerja sama dengan CEO ADOR Min Hee Jin merilis musik solo. Dikutip dari Soompi, SPOTV News melaporkan pada Rabu 2 Agustus 2023, V BTS sedang mempersiapkan peluncuran album solonya bersama dengan CEO ADOR Min Hee Jin yang juga produser eksekutif NewJeans.

Menurut Big Hit Music, V BTS sedang mengerjakan album solo dengan produser Min Hee Jin. Ia memimpin keseluruhan produksi album termasuk musik, koreografi, desain, dan promosi.

Siapa Min Hee Jin?

Min Hee Jin lahir di pada 12 Februari 1979. Ia lulusan Seoul Women's University jurusan desain visual. Ia memulai kariernya sebagai desainer grafis di perusahaan SM Entertainment pada 2002. Saat itu ia menjadi desainer grafis termuda di SM. Setelah itu ia menjadi direktur kreatif yang menangani branding visual grup seperti Girls' Generation, Shinee, F(X), Exo, dan Red Velvet.

Karyanya dikenal dalam album F(X), Pink Tape yang dirilis pada 2013. Pada 2017 ia diajak bergabung dengan dewan direksi dan menjadi Direktur Eksekutif Perusahaan. Min Hee Jin menduduki jabatan tersebut selama dua tahun. Pada 2019 ia memilih keluar dari SM karena tekanan pekerjaan.

"Saat saya menjadi direktur kreatif, saya sudah sangat lelah secara mental," katanya dikutip dari Allkpop. "Saya biasa syuting empat sampai lima video musik dalam sebulan dan merilis empat sampai lima album."

Kemampuannya untuk memahami tren dan citra yang diinginkan oleh khalayak mengangkat kariernya dalam industri hiburan. Konsep yang ditawarkan dia membuat identitas visual yang berkesan dan kompetitif di industri hiburan K-Pop.

Setelah keluar dari SM, ia bergabung perusahaan hiburan Hybe. Mulanya ia ditunjuk sebagai Chief Brand Officer di Hybe Corporation. Tapi, satu tahun kemudian jabatannya bertambah sebagai Direktur Eksekutif di Hybe.

Pada 2021 Hybe mendirikan label di bawah perusahaan yang bertema All Doors One Room (ADOR). Min Hee Jin membuat grup New Jeans. New Jeans debut dengan album self-titled. pada 1 Agustus 2022. Kepopuleran dan kemampuan dia sebagai produser akhirnya diminati oleh V BTS untuk menggarap album solonya.

