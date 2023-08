Erling Haaland Dipandu Jisoo Gerakan Menari, Apa Itu Dance Flower?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jisoo Blackpink memikat perhatian para penggemarnya. Dia memandu pemain Manchester City, Erling Haaland untuk dance challenge lagu Flower ketika syuting untuk platform streaming Coupang Play.

Melalui tiga unggahan Instagram yang berisi cuplikan tayangan pada Selasa, 1 Agustus dan Rabu, 2 Agustus 2023, Coupang Play membagikan interaksi antara Erling Haaland dengan Jisoo Blackpink.

Apa itu dance Flower Jisoo?

Baca Juga: Jisoo BLACKPINK dan Ahn Bo Hyun Dikabarkan Pacaran Ini Kata Agensi

Dance Flower Jisoo tarian koreografi untuk lagu solo berjudul Flower dalam album ME. Dikutip dari Billboard, video dance itu muncul ketika Jisoo mengumumkan tantangan dance atau dance challenge lagu Flower di TikTok untuk para penggemarnya.

Untuk melakukan dance challenge lagu Flower, para penggemar bisa memamerkan video dirinya yang menampilkan koreografi lagu yang rumit dengan gayanya sendiri.

Jisoo melakukan debut solo dengan album single pertamanya ME pada Jumat, 31 Maret 2023. Album ini terdiri atas dua lagu, yaitu Flower dan All Eyes on Me. Flower lagu utama dari album ini. Video musik Flower telah disaksikan lebih dari 40 juta kali di YouTube hanya sehari setelah perilisan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Proyek solo bintang K-pop ini, kemudian dinobatkan sebagai rilis musik baru favorit penggemar dalam satu pekan belakangan. ME mendapat lebih dari 66 persen suara dan mengalahkan rilis musik baru dari Taylor Swift, Melanie Martinez, dan Boygenius.

Jisoo memandu koreografi untuk dance challenge lagu Flower secara singkat. "Hari ini saya menyiapkan sebuah challenge (tantangan), yaitu challenge lagu berjudul Flower," kata Jisoo.

Jisoo menmandu secara perlahan cara untuk melakukan gerakan tangan mengikuti irama lagu Flower "Saya akan coba melakukannya. Saya akan melakukan yang terbaik," kata Erling Haaland.

Jisoo memberi tahu Haaland frasa atau panggilan yang sering digunakan oleh penggemar Manchester City atau penggemarnya. "Di Korea Selatan, ada kata yang sering digunakan oleh banyak penggemar Manchester City dan penggemar Haaland, yakni Haaland Poom Michoda (gila)," tuturnya.

Menanggapi ungkapan Jisoo Blackpink, Erling Haaland langsung meniru pengucapan tersebut sebanyak dua kali. Ia mendapatkan pujian dari Jisoo berkat aksennya yang terdengar baik.

Pilihan Editor: Jisoo BLACKPINK Ajarkan Erling Haaland Dance Challenge Lagu Flower dan Panggil Noona