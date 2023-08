Mengenal Radwimps, Band Rock Jepang yang Telah Konser di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik rock Jepang Radwimps telah menghibur para penggemarnya di Indonesia. Konser Radwimps dalam Asian Tour 2023 di Senayan Indoor GBK, Jakarta, pada 30 Juli 2023.

Profil Radwimps

Radwimps beranggota empat orang, yaitu Yojiro Noda sebagai vokalis, gitaris, pianis, Akira Kuwahara sebagai gitaris, Yusuke Takeda pemain gitar bass, dan Satoshi Yamaguchi drummer. Grup musik ini dibentuk di Kawasaki, Kanagawa, pada 2001.

Mengutip All Music, mulanya band ini dibentuk oleh lima orang teman sekolahnya Yojiro Noda, Akira Kuwahara dan Yusuke Saiki, Kei Asou, dan Akio Shibafuji. Pada 2003 band ini rehat. Para anggotanya berfokus ujian sekolah. Ketika berkumpul kembali pada 2004, Saiki, Asou, dan Shibafuji menolak untuk kembali. Saiki tidak digantikan, Yusuke Takeda dan Satoshi Yamaguchi bergabung, masing-masing mengisi posisi pemain gitar bass dan drum, setelah itu terbentuk formasi tetap.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mereka debut pada 2005, dikutip dari situs webnya radwimps.jp. Setelah itu Radwimps mendapat penggemar kebanyakan generasi muda. Salah satu karya mereka yang mendunia, musik untuk film animasi Your Name dan Weathering with You menerima penghargaan di Japanese Academy Award untuk Best Original Score.

Radwimps menjalani tur untuk memenuhi keinginan penggemar melihat penampilan mereka secara langsung. Dikutip dari situs web Billboard, Radwimps juga membagikan video musik baru Neko-jarashi versi Orchestra pada 2020.

Video ini menampilkan cuplikan yang direkam oleh banyak seniman visual. Pada November 2021, band ini merilis album terbaru berjudul Forever Daze dan melakukan konser tur nasional untuk mempromosikan album tersebut.

Forever Daze ditulis dan direkam saat pandemi dalam album itu Radwimps mengungkap tantangan musik yang dihadapi, harapan, dan berisi beragam kolaborator dan elemen eksperimental. Band ini juga merilis lagu untuk film Jepang The Last 10 Years dan lagu Ningen Gokko untuk drama televisi Jepang pada 2022.

Pilihan Editor: Band Rock Jepang RADWIMPS Gelar Konser Perdana di Jakarta, Tiket Mulai Dijual Hari Ini