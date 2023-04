Band Rock Jepang RADWIMPS Gelar Konser Perdana di Jakarta, Tiket Mulai Dijual Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock ternama Jepang, RADWIMPS akan menggelar konser pertama mereka di Jakarta pada Minggu, 30 Juli 2023 di Basket Hall Senayan GBK. Tiket konser yang menjadi bagian dari rangkaian RADWIMPS Asian Tour 2023 ini mulai dijual pada hari Senin, 10 April 2023 pukul 10.00 WIB secara eksklusif di www.radwimpsinjakarta.com.

Tur kali ini dilangsungkan dalam rangka merayakan kembalinya RADWIMPS ke kancah internasional untuk pertama kalinya dalam 3 tahun setelah pandemi. Mereka akan memulai rangkaian tur Amerika Utara pada Minggu, 16 April di San Jose dan akan mengunjungi berbagai kota di Amerika Utara sebelum pindah melangsungkan rangkaian tur di Eropa pada Mei mendatang. Konser-konser pada rangkaian tur Amerika dan Eropa terjual habis begitu cepat sehingga untuk mengakomodasi permintaan, band menambahkan jadwal konser tambahan serta pindah ke tempat yang lebih besar di berbagai perhentian mereka.

“Saya bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkan kegembiraan saya. Sudah 3 tahun dan kami semua 3 tahun lebih tua. Tapi musik kami juga sudah matang. Saya akan datang menemui Anda seolah-olah Anda adalah kekasih yang ingin saya temui kembali, jadi bersiaplah! Tidak sabar untuk melihat kalian semua secara langsung," kata Vokalis utama RADWIMPS, Yojiro Noda, dikutip dari siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 7 April 2023.



Harga Tiket Konser RADWIMPS di Jakarta



Tiket konser RADWIMPS Asian Tour 2023 di Jakarta dapat dibeli mulai hari ini dengan dua kategori seharga Rp 850.000 (tribun) dan Rp 1.250.000 (festival). Konser ini dipromotori oleh PK Entertainment dan SOZO.



Perjalanan Karier RADWIMPS



Dibentuk pada 2001 dengan debut label utama pada 2005, RADWIMPS telah mengumpulkan basis penggemar yang luas, yang utamanya generasi muda. Penggemar di seluruh dunia telah bertumbuh secara substansial seiring dengan suksesnya lagu-lagu populer mereka seperti Zenzenzense, Dream Lantern, dan Sparkle. Perjalanan musik RADWIMPS menjangkau tak hanya Jepang, tetapi juga lebih luas di luar Jepang dengan tur-tur yang sudah mereka langsungkan secara ekstensif di seluruh dunia.

Setelah karya mereka pada lagu tema untuk Your Name pada 2016 dan Weathering With You pada 2019, RADWIMPS berkolaborasi dengan pembuat film Makoto Shinkai untuk membuat lagu untuk film Suzume, dimana film tersebut memenangkan Penghargaan Film Akademi Jepang ke-46 2023 untuk Musik Terbaik.

Suzume ditayangkan perdana di Jepang pada 11 November 2022. Film tersebut menduduki peringkat #1 selama 3 pekan berturut-turut dengan pendapatan kotor lebih dari 14,22 miliar Yen di box office hingga saat ini. Peluncuran internasional dimulai pada 2 Maret di Hong Kong, Taiwan, dan Macau. Suzume berhasil menduduki peringkat #1 di Indonesia, Hong Kong, Macau, Taiwan, Filipina, Malaysia, Singapura, Korea, dan Vietnam.

