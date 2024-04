Incubus Tutup Konser dengan Lagu Wish You Were Here, Punya Makna Tersendiri?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band alternatif rock dan metal asal Amerika Serikat, Incubus menutup konsernya yang keempat kalinya di Indonesia dengan menyanyikan lagu "Wish You Were Here". Lagu yang dibawakan Incubus dengan durasi 3 menit 36 ini dirilis pada 14 Agustus 2001.

Sebelum menutup konser itu, vokalis Incubus, Brandon Boyd mengucapkan terima kasih untuk para penggemarnya yang hadir di konser tunggal milik bandnya itu. Bahkan ia merasa senang berada di tengah-tengah sambutan yang energik.

"Terima kasih, saya senang berada di sini," kata Brandon Boyd, pria berambut panjang itu sebelum menutup serangkaian tournya di Indonesia pada Selasa malam, 23 April 2024 di Tennis Indoor Senayan.

Sebelum dirilis, lagu "Wish You Were Here" pernah diputar selama Festival musim panas Area:One 23 tahun yang lalu, dan diumumkan sebagai single utama dari album keempat Incubus yaitu Morning View. "Wish You Were Here" juga pernah menduduki posisi nomor empat tangga lagu Billboard Modern Rock Traks Amerika Serikat dan nomor dua di tangga Billboard Mainstream Rock.

Vokalis grup musik Incubus Brandon Boyd saat konser bertajuk Asia Tour 2024 di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 April 2024. Incubus membuka aksi panggungnya dengan membawakan lagu the beatles yang berjudul Come Together, lalu dilanjutkan dengan Quicksand hingga Nice to Know You. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Makna Lagu Wish You Were Here - Incubus

Sebelumnya banyak band-band alternatif rock terkenal seperti Neck Deep, Avanged Sevenfold, hingga Pink Floyd punya lagu sama dengan judul "Wish You Were Here" yang bercerita tentang seseorang yang tidak ingin ditinggalkan. Namun lagu milik Incubus yang ditulis sendiri oleh Brandon Boyd ini punya makna tersendiri.

Lagu ini tidak secara spesifik menceritakan tentang seseorang. Lagu yang ditulis oleh Brandon ini ternyata berasal dari pengalamannya dengan semua orang saat menggarap lagu ini. Pada saat itu, Brandon berharap ada seseorang yang bisa menemaninya untuk sekedar berbagi momen saja.

Lirik Lagu Wish You Were Here - Incubus

I dig my toes into the sand

The ocean looks like a thousand diamonds strewn across a blue blanket

I lean against the wind, pretend that I am weightless

And in this moment I am happy, happy

I wish you were here

I wish you were here

I wish you were here

I wish you were here

I lay my head onto the sand

The sky resembles a back-lit canopy with holes punched in it

I'm counting UFOs, I signal them with my lighter

And in this moment I am happy, happy

I wish you were here

I wish you were here

I wish you were here

Wish you were here

Oh yeah, the world's a roller-coaster and I am not strapped in

Maybe I should hold with care, but my hands are busy in the air

Saying

I wish you were here

I wish you were

I wish you were here

I wish you were here

I wish you were here

Wish you were here

