Lady Gaga Kenang Tony Bennett: Dia Adalah Temanku Sahabat Sejatiku

TEMPO.CO, Jakarta - Lady Gaga memberikan penghormatan kepada Tony Bennett, yang meninggal di usia 96 tahun pada 21 Juli 2023. Gaga mengunggah foto saat dia dan penyanyi legendaris itu berpelukan di ruang ganti.

Dalam keterangan unggahannya, Gaga mengungkapkan kerinduan akan sosok Tony Bennett sebagai teman. “Saya akan merindukan bernyanyi bersamanya, rekaman dengannya, berbicara dengannya, berada di atas panggung bersama,” tulisnya.

Hubungan pertemanan dia dan Tony memiliki kekuatan magis. Mereka membawa diri masing-masing ke era lain, memodernisasi musik bersama dan memberikan kehidupan baru sebagai duo penyanyi. "Tapi itu bukan akting. Hubungan kami sangat nyata," katanya.

Selain mengajarinya tentang musik dan showbiz, Gaga mengatakan bahwa Tony menunjukkan kepada dirinya bagaimana menjaga semangatnya tetap tinggi dan kuat. Baginya, Tony adalah orang yang optimis, percaya pada kualitas kerja dan hidup serta selalu bersyukur.

Meski terpaut usia lima dekade itu tidak menjadi masalah dalam hubungan pertemanan mereka. Gaga menambahkan perbedaan usia memberikan sesuatu yang tidak dimiiki kebanyakan orang. Bahkan tahap kehidupan mereka yang berbeda saling menginspirasi. "“Meskipun ada 5 dekade di antara kami, dia adalah temanku. Sahabat sejatiku," katanya.

Masih dalam keterangan unggahannya, Lady Gaga mengatakan bahwa dia tidak akan melupakan Tony Bennett dan momen berharga di antara mereka berdua. Terakhir dia berpesan agar tidak mengabaikan orang tua dan meninggalkannya ketika keadaan berubah. Dengan menjaga orang tua ada pelajaran istimewa yang didapatkan.

"Jangan tersentak saat merasa sedih, teruslah berjalan lurus ke depan, kesedihan adalah bagian darinya. Dan perhatikan keheningan - beberapa rekan musik saya dan percakapan saya yang paling berarti adalah tanpa melodi sama sekali,” tambahnya.

Lady Gaga pertama kali bertemu Tony Bennett setelah dia tampil di pesta amal Yayasan Robin Hood pada 2011. Keduanya kemudian menjadi teman dekat. Di tahun yang sama mereka berkolaborasi pertama kali di sampul "The Lady Is a Tramp" dari Babes in Arms untuk albumnya Duets II. Tiga tahun kemudian, duo ini merilis album kolaborasi pertama mereka, Cheek to Cheek. Keduanya sempat tampil bersama pada Agustus 2021 di Radio City Music Hall untuk konser bertajuk "One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga".

