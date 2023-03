BLACKPINK Pertimbangkan Kolaborasi dengan Lady Gaga di Pertemuan Presiden AS dan Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-Pop, BLACKPINK dikabarkan sedang menimbang untuk berkolaborasi di panggung dengan penyanyi Shallow, Lady Gaga. Mengutip The Economic Times, mereka dikabarkan mendapat tawaran untuk tampil dalam acara kepresidenan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan di Amerika Serikat, pada 26 April 2023.

BLACKPINK Dikonfirmasi Mendapat Tawaran Kolaborasi

Dikutip melalui Soompi dan Allkpop, BLACKPINK dikonfirmasi mendapatkan tawaran kolaborasi bersama dengan Lady Gaga. Hal ini disampaikan lewat agensi yang menaungi BLACKPINK, YG Entertainment.

"BLACKPINK mendapatkan tawaran untuk tampil bersama Lady Gaga di acara kedatangan Presiden Yoo Suk Yeol ke Amerika Serikat. Kami sedang mempertimbangkannya," tutur YG Entertainment, pada Selasa, 28 Maret 2023.

Pertemuan Pertama Presiden Korea Selatan dengan Joe Biden

Sebelumnya, media Korea Selatan melaporkan bahwa Presiden Yoo Suk Yeol dan istirnya, Kim Gun Hee berencana melakukan kunjungan pertama mereka ke Amerika Serikat dalam 12 tahun. Mereka akan menghadiri acara makan malam yang diadakan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan istrinya.

Tak hanya itu, penyanyi lagu hits Bad Romance, Lady Gaga juga dikabarkan akan turut tampil bersama BLACKPINK dalam acara peringatan 70 tahun hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan itu.

Kolaborasi BLACKPINK dengan Artis Dunia

Tawaran kolaborasi yang diberikan kepada BLACKPINK dengan Lady Gaga, bukanlah yang pertama di antara keduanya. Sebelumnya, BLACKPINK dan Lady Gaga pernah bekerja sama lewat lagu Sour Candy yang dirilis pada 2020.

Selain itu, grup yang beranggotakan Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose ini pernah bekerja sama dengan sejumlah artis dunia. Popularitas mereka membuat BLACKPINK diincar oleh artis barat. BLACKPINK sebelumnya pernah bekerja sama dengan Selena Gomez lewat lagu Ice Cream, bersama Dua Lipa melahirkan Kiss and Make Up, dan dengan Cardi B lewat Bet You Wanna.

