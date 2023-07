Mengenal G-Dragon, Rapper dalam Grup Big Bang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - G-Dragon dirumorkan berkencan dengan 2nd runner up Miss Korea 2022, Kim Go Eun. Pada Kamis, 27 Juli 2023, aplikasi SNS, Weibo ramai dengan rumor kencan antara G-Dragon dengan 2nd runner up Miss Korea 2022 itu

Siapa G-Dragon?

G-Dragon bernama asli Kwon Ji Yong lahir pada 18 Agustus 1988. G-Dragon idola K-Pop penyanyi dan produser rekaman. Ia memulai debutnya dalam industri hiburan Korea sejak usia muda melalui grup Little Roo’Ra.

Pada 2006, ia memulai karier bermusik di bawah naungan YG Entertainment bersama Big Bang yang beranggotakan empat orang, yaitu Daesung, Taeyang, Seungri, dan T.O.P. Tiga tahun kemudian, ia merilis album solo pertamanya berjudul Heartbreaker, yang menjadi hit besar dan terjual lebih dari 300.000 salinan.

Album tersebut juga menyabet penghargaan Album of the Year di MNET Asian Music Awards 2009. Pada 2010, ia bekerja sama dengan T.O.P dan merilis album GD & T.O.P yang berhasil membuat tiga lagunya melonjak ke posisi tiga teratas di tangga album Gaon.

Pada 2012, G-Dragon album mini pertamanya, One Of A Kind terjual lebih dari 265.000 salinan dan mengambil posisi puncak di Billboard World Album Chart. Satu tahun berikutnya, ia melakukan tur dunia dengan pemberhentian di 13 kota di delapan negara berbeda. Ia juga meluncurkan album studio keduanya, Coup d'Etat dan terjual sebanyak lebih dari 200.000 salinan.

Dikutip dari Lifestyle Asia pada 2016, G-Dragon tampil dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia. Pada tahun selanjutnya, ia merilis album mini berjudul Kwon Ji Yong yang berhasil terjual habis hampir 1,5 juta unit digital. Album mini tersebut juga menduduki puncak tangga lagu iTunes di AS dan Eropa melonjak di Album Dunia Billboard.

Pada 2018, ia memulai tur dunia keduanya yang mencakup Asia, Amerika Utara, Eropa, dan Australia. Di sisi lain, ia masih bersama Big Bang.

Tapi, pada 2018, Big Bang memilih hiatus lantaran karena beberapa anggota pergi untuk wajib militer. Salah satu anggota, Seungri pergi setelah menghadapi dakwaan secara hukum dalam kasus skandal. Big Bang melakukan perpisahan dengan masing-masing anggota setelah perilisan Flower Road.

Selama perjalanannya menjadi penyanyi, G-Dragon telah berkolaborasi dengan musisi Missy Elliott, Diplo, Baauer, dan M.I.A. Saat ini, ia sedang mempersiapkan album baru. Saat berhasil diluncurkan kelak, album tersebut akan menjadi rilis solo pertamanya sejak album mini 2017.

