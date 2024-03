Tayang di 133 Negara, Ini 5 Alasan Penggemar Film Horor Harus Menonton Exhuma

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Exhuma terus mendapat atensi besar dari publik, tidak hanya dari negara asalnya Korea Selatan, tetapi juga secara global. Film yang dirilis pada 22 Februari 2024, menggabungkan genre komedi, thriller, dan horor. Exhuma adalah film keenam yang ditulis dan disutradarai Jang Jae Hyun. Menurut dari beberapa sumber, inilah 5 alasan film Exhuma dinanti oleh penggemar.

1. Sinopsis Exhuma

Seperti yang dilansir dari My Drama List, film Korea ini menceritakan tentang keluarga kaya di Los Angeles mengalami rangkaian kejadian aneh. Keluarga tersebut memanggil Hwa Rim dan Bong Gil, dua dukun yang sedang melejit namanya. Saat mereka tiba, Hwa Rim merasakan panggilan dari kubur dan bayangan gelap yang melekat pada keluarga.

Hwa Rim mencari bantuan dari ahli ramal yang menerjemahkan tanda di tanah untuk menggali kuburan dan meringankan beban leluhur. Ia mencari ahli tanah terkenal Kim Sang Deok dan petugas pemakaman Ko Yeong Geum. Mereka menemukan kuburan di tempat teduh di desa Korea terpencil. Mereka melakukan penggalian juga, tetapi mereka tidak menyadari kekuatan jahat yang terkubur di bawahnya.

2. Dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris termuka Korea Selatan

Tak hanya Lee Do Hyun dan Kim Go Eun yang membintangi film satu ini, tapi juga terdapat bintang-bintang film lainnya yang memiliki kemampuan akting yang mengagumkan. Terdapat Choi Min Sik dan Yoo Hae Jin, yang diceritakan membentuk tim untuk bekerja sama. Choi Min Sik, merupakan aktor berpengalaman dalam berbagai macam film. Sementara itu, Yoo Hae Jin menjadi aktor yang tak kalah populer. Kedua aktor ini memiliki pengalaman dan kemampuan berakting yang tak diragukan lagi. Mereka telah menunjukkan kemampuannya dalam memerankan berbagai karakter dengan penuh totalitas, begitu juga dalam film Exhuma.

3. Disutradarai oleh Spesialis Sutradara Film Horor

Film Exhuma ditulis dan disutradarai oleh Jang Jae-hyun. Ia adalah sutradara film horor, dan thriller. Di antara filmnya adalah House of the Disappeared, The Priests, Svaha: The Sixth Finger, 12th Assistant Deacon, dan An Atrocity, menurut Ansianwiki.

4. Review dari Joko Anwar

Joko Anwar begitu terkesan dengan film horor thriller Korea karya sutradara Chae Hyon Chang itu. Menurutnya, semua aspek dalam film tersebut sangatlah kuat sampai mampu memengaruhi pikiran para penonton.

"EXHUMA. Wow. Dengan skenario menggigit, penyutradaraan dan akting yang kuat, Exhuma adalah film horor yang jarang muncul: menakutkan sampai level pikiran," tulis Joko Anwar di Instagram Ahad, 3 Maret 2024.

Exhuma menghadirkan gaya penceritaan yang disukai oleh sutradara film Pengabdi Setan itu. "Hampir tak ada jumpscare, slowburn (tipe film horor favorit saya), dan penceritaan yang dewasa tapi tak mengesampingkan elemen fantasi," tulis Joko Anwar.

5. Salah Satu Pemain, Kim Go Eun, Sempat Alami Kejadian Mistis

Kim Go Eun mengaku sempat mengalami kejadian mistis selama syuting. Dia mengalami tinnitus, kondisi saat telinga terasa berdenging. "Mereka mengatakan kamu dapat mendengar tinnitus ketika handu mendekat," katanya.

Kim Go Eun menjelaskan saat sebuah ritual berlangsung, ada orang-orang yang bermain gong dan genderang. Mereka akan memukul gong dengan sangat keras. Saking kerasnya hingga membuat telinga terasa mau pecah.

Begitu sampai di rumah, Kim Go Eun masih merasakan telinganya berdengung. "Kedengarannya seperti suara gerungan mesin, jadi aku pikir itu suara mesin. Lalu aku pergi mengecek asal suara itu, tapi ternyata itu adalah tinnitus. Aku bahkan memakai penutup telinga (di tempat kejadian), tetapi tinnitus itu membuatku merinding," katanya.

