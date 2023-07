G-Dragon Diduga Pacaran dengan Runner Up Miss Korea 2022 Kim Go Eun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi idola Korea Selatan, G-Dragon kembali diterpa isu kencan. Kali ini G-Dragon dicurigai sedang menjalin hubungan romantis dengan 2nd runner up Miss Korea 2022, Kim Go Eun. Kecurigaan ini muncul di antara netizen karena keduanya sering mengunggah foto seperti berada di lokasi yang sama.

Pada Kamis, 27 Juli 2023, aplikasi SNS Tiongkok, Weibo, ramai dengan rumor kencan antara G-Dragon dengan 2nd runner up Miss Korea 2022, Kim Go Eun. Netizen mengutarakan kecurigaan mereka lewat beragam foto yang memperlihatkan kesamaan lokasi antara keduanya.

Ada 4 Foto G-Dragon dan Kim Go Eun yang Dinilai Berada di Lokasi yang Sama

Pertama, netizen merujuk pada foto keduanya saat melakukan mirror selfie di lift. Lokasi foto itu dinilai sama, lantaran di belakang keduanya ada tulisan peringatan berwarna putih yang terlihat mirip. Tak berhenti di sana, netizen mendiskusikan tentang foto matahari tenggelam yang diunggah keduanya. Netizen mencurigai lokasi pengambilan foto yang sama karena bentuk ranting pohon yang terlihat mirip, lokasi obyek dalam foto yang tidak berbeda jauh, dan struktur foto yang mirip.

Ketiga, netizen mendiskusikan tentang televisi yang dinilai sama. Kedua foto yang diunggah G-Dragon dan Kim Go Eun memiliki bagian kosong di antara layar televisi dengan produk elektronik di bawahnya sehingga memperlihatkan tembok dan beberapa kabel yang terjuntai rapi di belakang. Keempat, netizen membicarakan tentang bathtub yang terlihat sama. Kesamaan berada pada lubang berbentuk oval yang dekat dengan kaki keduanya.

G-Dragon dan Kim Go Eun Pernah Kunjungi Acara Olahraga yang Sama

G-Dragon dan Kim Go Eun pernah tertangkap media mengunjungi acara olahraga yang sama. Keduanya memang tidak berdiri berdampingan, tetapi netizen menyebut baik G-Dragon maupun Kim Go Eun sering melakukan kontak mata ke arah satu sama lain beberapa kali. Ada pun, belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak terkait kabar ini.

Sementara itu, Kim Go Eun memenangkan posisi ketiga atau 2nd runner up pada kontes kecantikan Miss Korea yang diselenggarakan pada 2022. Tahun ini, Kim Go Eun berusia 23 tahun secara internasionl atau 24 tahun mengikuti umur Korea sehingga keduanya memiliki jarak usia 12 tahun.

GABRIELLA AMANDA | KBIZOOM

