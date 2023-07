80 Tahun Mick Jagger, Perjalanan Bermusik Vokalis The Rolling Stones

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 26 Juli 2023 menjadi hari yang istimewa bagi musisi legendaris Mick Jagger, karena ia merayakan ulang tahun ke-80 dengan megah di Embargo Republica Nightclub di Chelsea, Inggris.

Ulang tahun ini menjadi momen bersejarah bagi ikon musik dunia yang telah menginspirasi jutaan penggemar di berbagai generasi.

Potret penyanyi rock, Mick Jagger saat muda yang diabadikan sekitar tahun 1970 hingga 1980an. boredpanda.com

Profil Mick Jagger

Seperti dikutip dari Biography.com, pria yang memiliki nama lengkap Michael Philip Jagger ini lahir pada 26 Juli 1943 di Dartford, Kent, Inggris. Ia tumbuh menjadi seorang penyanyi, penulis lagu, aktor, dan produser musik yang sangat berbakat.

Pada 1962, ia bersama dengan Keith Richards dan Brian Jones mendirikan band legendaris The Rolling Stones. Sejak saat itu, Mick Jagger menjadi vokalis utama dan wajah terkenal dari band tersebut.

The Rolling Stones dengan cepat mencapai kesuksesan besar dan membawa gelombang revolusi musik rock ke seluruh dunia. Seiring dengan karirnya di band, Mick Jagger juga mengeksplorasi bakat aktingnya dan tampil dalam beberapa film yang terkenal.

Perjalanan Musik Jagger

Seiring berjalannya waktu, Mick Jagger terus mengalami perkembangan sebagai seorang musisi dan seniman. Ia tak hanya mempengaruhi dunia musik rock dengan gaya vokal dan penampilannya yang unik, tetapi juga sebagai seorang penulis lagu yang brilian. Lagu-lagu ciptaannya mengeksplorasi berbagai tema, mulai dari cinta, kehidupan kota, politik, hingga pemberontakan.

Mick Jagger disebut sebagai ikon Rolling Stones. "Jagger telah memperlihatkan kemampuan yang tak tergantikan dalam beradaptasi dengan tren musik dan budaya selama lebih dari enam dekade. Dari era '60-an hingga sekarang, ia selalu berhasil menemukan cara untuk tetap relevan dan menghadirkan penampilan panggung yang memukau".

Hal Menarik tentang Mick Jagger

Karier panjang Mick Jagger telah menyisakan berbagai momen bersejarah dalam dunia musik. Di situs Rolling Stone, ada beberapa momen berkesan yang dicatat dari perjalanan karier Mick Jagger, yakni sebagai berikut.

Gaya dan Energi Panggung

Jagger terkenal dengan penampilan panggungnya yang energik dan flamboyan. Gerakannya yang khas, seperti chicken dance dan snake hips, telah menjadi ciri khas ikoniknya.

Rekaman Album Legendaris

Bersama The Rolling Stones, Jagger telah merekam beberapa album legendaris seperti Exile on Main St, Sticky Fingers, dan Some Girls.

Performa di Hyde Park

Konser The Rolling Stones di Hyde Park pada 1969 setelah kematian Brian Jones menjadi momen ikonik dalam sejarah musik rock.

Pentas Super Bowl

Pada 2006, Jagger tampil di panggung Super Bowl Half Time Show dan menyajikan penampilan yang luar biasa.

Kesuksesan Solo

Di sela-sela karier bersama The Rolling Stones, Jagger juga meraih kesuksesan sebagai penyanyi solo dengan album-album seperti She's the Boss dan Primitive Cool.

Perayaan ulang tahun ke-80 Mick Jagger di Embargo Republica Nightclub di Chelsea, Inggris adalah momen yang tak terlupakan bagi para penggemar musik dan para pengagumnya di seluruh dunia.

Sepanjang karier yang cemerlang, Mick Jagger telah membuktikan dirinya sebagai salah satu ikon terbesar dalam sejarah musik rock, dan semangatnya yang abadi akan terus menginspirasi generasi mendatang.

