Dirumorkan Kencan dengan Ryu Jun Yeol, Han So Hee Santai Unggah Foto di Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Han So Hee dan Ryu Jun Yeol dikabarkan berkencan setelah terlihat berlibur bersama di Hawaii. Awalnya dari unggahan di komunitas online yang mengaku melihat kebersamaan So Hee dan Jun Yeol di kolam renang sebuah hotel di Hawai. Rumor bahwa keduanya berkencan langsung menjadi perbincangan hangat di jagat maya pada Jumat, 15 Maret 2024.

Agensi keduanya membantah rumor kencan

Agensi yang menaungi aktris Han So Hee langsung buka suara soal rumor percintaan yang melibatkan artisnya dengan aktor Ryu Jun Yeol. Agensi menegaskan bahwa keduanya tidak sedang dalam sebuah hubungan percintaan.

“Mereka tidak berkencan,” ungkap agensi 9ATO Entertainment, dikutip dari Soompi. “Kami bisa pastikan bahwa Han So Hee pergi dalam perjalanan pribadi pertamanya sejak debut ke Hawai bersama teman-teman dekatnya.”

Pernyataan agensi aktris kelahiran 1994 tersebut mengikuti respon yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu oleh agensi C-JeS Studios yang menaungi Ryu Jun Yeol. Agensi itu mengatakan bahwa sang aktor memang berada di Hawaii untuk kegiatan fotografinya.

“Benar bahwa Ryu Jun Yeol sedang menetap di Hawai untuk kegiatan fotografi. Kami meminta kalian menghormati kenyataan bahwa ini adalah liburan pribadi sang aktor," kata C-Jes Studios

Selain itu, agensi juga menyatakan tidak akan menanggapi rumor-rumor serupa di masa depan demi menghormati privasi artis di bawah naungannya. “Di masa depan juga, kami tidak akan menanggapi setiap penampakan aktor tersebut yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya,” lanjut agensi. “Kami meminta pengertian Anda.”

Unggahan pertama Han So Hee

Belum genap satu hari sejak ramai isu mengenai ia dan Jun Yeol yang berpacaran, Han So Hee mengunggah beberapa foto-foto dirinya selama berada di Hawai. Unggahan tersebut langsung mendapatkan lebih dari 1 juta likes dan diramaikan oleh lebih dari lima ribu komentar.

“Mba sohee baru kena gosip langsung muncul be like “i don’t have time for fuckin bullshit rumors” hahaha, you go girl! HAVE FUN sohee,” tulis warganet di kolom komentar unggahan tersebut.

Beberapa warganet asal Korea juga memberikan komentar mereka. “Unnie, Ryu Jun Yeol bukan orangnya. Kamu tahu ini,” yang diikuti dengan, “ugh, aku merasa seperti sehabis disambar petir sejak aku bangun pagi ini,” dan “bilang bahwa (rumor) ini tidak benar,” yang disertai emoji menangis, sebagaimana yang tertulis pada laman Koreaboo.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | SOOMPI KOREABOO

