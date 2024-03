Hantu Shogun Film Exhuma, Mengenal Kim Min Jun Karakter Wajah Sosok Itu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hantu Jepang dalam film Exhuma diperankan dua aktor sekaligus. Wajahnya Kim Min Jun dan tubuhnya mantan atlet basket Kim Byung Oh yang tingginya mencapai 220,8 sentimeter atau melebihi 2 meter. Exhuma tak hanya disoroti alur ceritanya, tapi juga para pemerannya.

Siapa Kim Min Jun?

Kim Min Jun aktor Korea Selatan yang sudah main banyak film dan drama. Ia kakak iparnya G-Dragon. Dikutip dari IMDb, Kim Min Jun lahir di Busan, Korea Selatan, pada 24 Juli 1976. Dia dikenal lewat perannya di film Kangryeok 3Ban (2005), Sa-rang (2007) dan Poo-reun so-geum (2011). Saat ini, Kim Min Jun juga membintangi Durian's Affair sebagai pemeran utama.

Dikutip dari situs web Korean Film, Kim Min Jun memulai kariernya sebagai model. Ia masuk perfilman dan melakukan debutnya pada 2003. Kala itu, ia berperan sebagai pemimpin pemberontak di film Damo. Kim Min Jun memainkan peran utama pada film romantis, seperti In-soon Is Pretty (2007), Surgeon Bong (2007), Romance Town (2011), dan Beloved (2012).

Kim Min Jun juga berperan sebagai penjahat dalam film No Mercy for the Rude (2006), A Love (2007), Tazza (2008), dan Hindsight (2011). Tercatat, ia sudah membintangi berbagai film dan drama Korea, termasuk, Island (2022), Was It Love? (2020), The Singer (2020), Miss Butcher (2017), RV: Resurrected Victims (2017), Babysitter (2016), dan Musudan (2016), seperti dikutip dari AsianWiki.

Dikutip dari Fandom, Kim Min Jun pernah menerima deretan penghargaan. Adapun antaranya Penghargaan Pilihan Mnet 2011 kategori Pria Trendi Keren. Ia juga menerima Penghargaan Film Buil 2008 sebagai Aktor Pendukung Terbaik lewat film A Love. Penghargaan Seni Baeksang sebagai Aktor Pendatang Baru Terbaik 2004 dan Penghargaan Drama MBC 2003.

Dikutip dari My Drama List, Kim Min Jun menikah dengan perancang busana sekaligus saudara perempuan G-Dragon, Dami Kwon pada Oktober 2019.

Wajah hantu Shogun dalam film Exhuma diperankan Kim Min Jun. Karakter dengan tinggi lebih dua meter ini muncul ketika proses pemindahan peti mati di atas gunung yang menyimpan kutukan. Makam tersebut ternyata berkaitan dengan zaman kekuasaan Jepang di Korea, ada peperangan yang menggunakan unsur supranatural. Seorang jenderal Jepang, Shogun mengalami kekalahan dalam pertempuran, kemudian dikubur hidup-hidup oleh Gisune.

