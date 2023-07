Sinopsis 25 Hours of Love, Drama China Terbaru Winwin NCT

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sempat mengalami penundaan, drama China (drachin) 25 Hours of Love dikonfirmasi akan tayang pada tahun 2023 ini. Hal ini berdasarkan akun media sosial Instagram resmi WeTV yang mengunggah poster dan teaser pertama 25 Hours of Love beberapa waktu lalu. Nantinya, drachin ini dapat disaksikan secara legal melalui platform streaming online, WeTV.

Perilisan drama China yang satu ini cukup ditunggu-tunggu penggemar karena merupakan proyek drama kedua bagi Winwin NCT. Idol K-Pop asal China dari boy group NCT tersebut dipercaya untuk menjadi pemeran utama dan akan beradu akting dengan He Hong Shan dan Andrew Leng.

Sebelumnya, Winwin yang memiliki nama asli Dong Si Cheng melakukan debutnya sebagai aktor dengan bermain dalam drama China berjudul The Shadow. Drama yang mengusung genre fantasi romantis itu bercerita tentang kehidupan seorang vampir dan telah dirilis pada awal 2023.

Drama pertama yang dimainkan oleh Winwin itu memiliki genre yang cukup berbeda dengan drama terbarunya ini. 25 Hours of Love merupakan drama romantis yang menceritakan kisah cinta orang biasa di kehidupan sehari-hari.

Bagaimana alur cerita dari drama China terbaru Winwin NCT tersebut? Berikut rangkuman informasi mengenai sinopsis 25 Hours of Love.



Tentang 25 Hours of Love

- Judul: 25 Hours of Love

- Dikenal juga dengan judul: 25 Xiao Shi Lian Ai, Sweet Games, Permainan Manis

- Genre: Romantis, Drama, Comedy

- Tipe: Drama

- Tanggal rilis: 2023

- Jaringan tayang: Tencent, WeTV, Video

- Sutradara: Zheng Shi Long

- Pemeran utama: Winwin, He Hong Shan

- Bahasa: Mandarin

- Perusahaan produksi: Penguin Film, Insight Entertainment



Sinopsis 25 Hours of Love

Melansir dari Mydramalist, 25 Hours of Love bercerita tentang seorang primadona perempuan yang bernama An Ran. Dia harus berpura-pura menjadi ‘pemenang’ untuk mendapatkan sebuah investasi di perusahaannya. Sayangnya, kebohongan An Ran tersebut terbongkar dan di ekspos di depan umum. An Ran pun mabuk dan secara tidak sadar melakukan cinta satu malam dengan Yan Yue, seorang laki-laki yang lebih muda darinya.

An Ran merupakan seorang bos yang harus berjuang untuk kantor dan perusahaannya. Sedangkan, Yan Yue adalah seorang pria berusia 25 tahun yang berprofesi sebagai voice aktor profesional. Yan Yue sendiri memiliki karakter yang tenang, sederhana, serta rendah hati. Dia juga cenderung sedikit bicara namun tetap merupakan orang yang sensitif.

Setelah kejadian malam itu, An Ran baru mengetahui jika Yan Yue bukan hanya pengisi suara populer Hei Sha, tetapi juga merupakan mitra kerja sama untuk proyek pekerjaannya yang selanjutnya. Perusahaan game milik An Ran pun mengalami pasang surut dalam berbagai hal. Meski begitu, Yan Yue tetap setia menemani An Ran setiap harinya. Seiring berjalannya waktu, keduanya pun jatuh cinta satu sama lain.

Suatu hari, krisis publik yang terjadi secara tiba-tiba membuat kedua pasangan tersebut dilema. An Ran yang mencintai karirnya dan Yan Yue yang telah tumbuh dewasa harus membuat langkah besar untuk hubungan mereka.



Daftar Pemain 25 Hours of Love

Drama 25 Hours of Love dibintangi oleh deretan aktor dan aktris muda dari China. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

- Winwin atau Dong Si Chen sebagai Yan Yue

- He Hong Shan sebagai An Ran

- Andrew Leng sebagai Leng Leng

- Tan Xiao Fan sebagai Bai Meng Yao

- Jin Zi Xuan sebagai Tian Xin

- Chen Kang sebagai Chang feng

- Hu Bao Sen sebagai A’Peng

- Liu Yi Yue sebagai Chen Rui

- Zhang Xin sebagai Lau Wu

- Su Xin sebagai Jiang Shan

- Chen Si Si sebagai Lan Jie

- Rocky Lou sebagai Pei Jun

- Qu Gap Wei sebagai Presiden Wang

- Zhang Xin Yu

RADEN PUTRI| MY DRAMA LIST

