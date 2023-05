Sinopsis The Love You Give Me, Drama China yang Viral di TikTok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Love You Give Me merupakan drama China yang sedang viral di TikTok sejak beberapa waktu belakangan ini. Drama ini dibintangi oleh Wang Ziqi dan Wang Yuwen atau sering dijuluki sebagai Wang Wang Couple karena telah beberapa kali bermain di judul serial yang sama.

Pada mulanya, tidak sedikit yang mengira bahwa The Love You Give Me ini adalah serial lanjutan dari drama mereka sebelumnya, yaitu Once We Get Married dengan tema nikah kontrak. Padahal kedua judul serial tersebut memiliki plot yang berbeda.



Sinopsis The Love You Give Me



The Love You Give Me menceritakan tentang perjalanan cinta Xin Qi (Wang Ziqi) dan Min Hui (Wang Yuwen) yang kembali dipertemukan setelah berpisah selama 5 tahun karena sebuah kesalahpahaman yang menumbuhkan kebencian antara mereka.

Saat bertemu kembali, Xin Qi menemukan fakta mengenai anak laki-laki Min Hui yang bernama Min Quan Quan merupakan anak kandungnya.



Drama China, The Love You Give Me yang dibintangi Wang Ziqi dan Wang Yuwen. Foto: Instagram/@official.wetv

Popularitas The Love You Give Me



The Love You Give Me berhasil menjadi drama yang banyak mencuri hati penonton. Pada satu minggu pertama penayangannya, drama tersebut sudah mencatatkan beberapa rekor seperti Hot Nomor 1 di aplikasi WeTV, 96 juta views di TikTok, serta trending di berbagai media sosial dan MyDramalist.



Cara Nonton The Love You Give Me



The Love You Give Me mempunyai total 26 episode dan akan tamat pada Rabu, 17 Mei 2023. Namun, WeTV memberikan benefit khusus melalui Paket Express, sehingga penonton bisa menonton drama hingga tamat lebih awal dari jadwal VIP. Paket Express bisa dibeli mulai Kamis, 11 Mei 2023 oleh pengguna VIP seharga Rp 49.000.

