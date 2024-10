Adele Menangis Peluk Celine Dion saat Konser di Las Vegas: Beri Dukungan Untuknya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Adele menjadi emosional setelah melihat Celine Dion di antara penonton konsernya di Las Vegas pada Sabtu, 26 Oktober 2024. Mereka saling berpelukan dan meneteskan air mata, diiringi sorak sorai penonton.

Momen tersebut viral di media sosial dan terjadi ketika Adele menyanyikan lagu 'When We Were Young' sambil berjalan perlahan menyusuri tempat duduk penonton. Ia kemudian menemukan Celine Dion duduk di area pinggir Colosseum di Caesars Palace.



Adele dan Celine Dion Berpelukan sambil Menangis

Adele menitikkan air mata saat mereka berpelukan selama beberapa detik. Ia mengucapkan beberapa patah kata kepada Celine Dion. Penyanyi 56 tahun itu kemudian memegang wajah Adele dengan tangannya. Celine Dion juga mencium tangan Adele.

Adele melambaikan tangan kepada orang-orang disekitarnya, lalu menyampaikan beberapa patah kata lagi kepada Celine Dion sebelum pergi untuk melanjutkan penampilannya. Celine Dion terlihat menyeka matanya dengan tisu. Celine Dion ditenangkan oleh salah satu putra kembarnya yang menemaninya menonton konser Adele malam itu.

"Berikan dukungan untuk Celine Dion," kata Adele kepada penonton. "Salah satu orang favoritku sepanjang masa." Seperti yang diketahui, Celine Dion mulai menjauh dari sorotan publik untuk berkonsentrasi pada kesehatannya yang sedang berjuang melawan penyakit langka stiff person syndroom (SPS).



Celine Dion menghadiri Grammy Awards 2024 di Los Angeles, California, 4 Februari 2024. Foto: Instagram/@recordingacademy

Pertemuan Adele dan Celine Dion di Berbagai Acara



Adele pernah datang menonton Celine Dion tampil di teater yang sama dalam konser beberapa tahun yang lalu. Celine Dion memberikan penghargaan Grammy Song of the Year kepada Adele pada 2017. Setahun setelahnya, Adele mengunjungi Celine Dion di belakang panggung setelah ia tampil di Colosseum selama residensi kedua pelantun 'The Power of Love' itu di Las Vegas.

Dalam sebuah unggahan yang dibagikan di Instagram pada saat itu, Celine Dion menulis setelah bertemu Adele di konsernya, “Tidak dapat menghadiri semua acaraku, tetapi sangat senang Adele datang ke salah satunya… Aku sangat mencintainya!!”

Penyanyi 'Hello' itu juga mengunggah foto dirinya mengenakan kaus Caline Dion saat mengunjungi konser. "Pertunjukan yang luar biasa, momen yang benar-benar berkesan dalam hidupku, terima kasih banyak atas perhatian penonton dan humor yang luar biasa," tulis Adele.

Adele telah lama menjadi penggemar berat Celine Dion. Dalam video 73 Questions untuk Vogue pada 2021, penyanyi asal Inggris itu mengatakan bahwa harta yang paling membanggakan miliknya adalah permen karet Celine Dion yang dibingkai.

