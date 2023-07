Alshad Ahmad Bantah Anak Harimau Peliharaannya Mati Akibat Sering Dikunjungi Demi Konten

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - YouTuber, Alshad Ahmad buka suara terkait penyebab kematian bayi harimaunya, Cenora. Ia menyampaikan pernyataan tersebut melalui siaran langsung di Instagram pada Selasa siang, 25 Juli 2023.

Alshad Ahmad menyampaikan kalau penyebab kematian Cenora sementara ini diduga akibat kelainan genetik pada organ paru-paru yang menyebabkan bayi harimau berusia 2 bulan itu tidak mampu menyerap oksigen secara maksimal. Informasi ini juga didapatkan setelah tindakan otopsi yang dilakukan terhadap mayat Cenora.

"Dugaan sementara internal dari tubuhnya Cenora atau dari keturuan genetiknya kelainan paru-paru. Itu baru dugaan, kalau semua virus itu, negatif, kalau semua bakteri atau penyakit itu, negatif. Karena sejauh ini kita ngecek virus itu negatif semua, lambungnya juga enggak masalah. Lambungnya enggak ada kelihatan kena bakteri atau virus, guys. Jadi bukan karena pengunjung di sini, bukan karena diajak main keluar," katanya.

Alshad Ahmad Akui Selalu Ikuti Saran The Expert

Sepupu dari Raffi Ahmad ini mengaku dalam siaran langsung Instagramnya bahwa ia selalu berkonsultasi dan mengikuti semua saran yang diberikan oleh tim ahli dari luar negeri yang disebutnya sebagai The Expert. "Gua tanya dulu The Expert loh kalau mau ada tindakan, kalian bisa lihat di vlog deh. Kalau misalkan gua tanya The Expert kayak, 'hari ini boleh makan enggak? Hari ini boleh ada tamu enggak? Hari ini boleh ngapain enggak? Boleh ngapain enggak?' Gue tanya dulu enggak langsung, enggak langsung ambil tindakan, coi. Gila aja," ujarnya.

Adik ipar dari Tarra Budiman itu menyampaikan kalau The Expert malah menyuruhnya untuk mempertemukan anak harimau dengan para tamu supaya mendapatkan bakteri yang dapat memperkuat imun tubuhnya. "Guys yang suruh gua untuk interaksi harimau dengan orang-orang itu The Expert loh. Bukan gua. Ada chat-nya ada kasih tahu, 'kamu harus ajak harimau-harimau ini eksplor, ketemu orang-orang juga.' Karena kenapa? Karena mereka butuh perhatian, butuh kontak sama orang-orang dan butuh germs. Germs itu semacam cacing alami yang membuat imun tubuh lebih kuat, kalau misalkan dia harimaunya normal," katanya.

Alshad Ahmad Kecam Komentar Netizen yang Samakan Bayi Harimau dengan Bayi Manusia

Ia pun mengecam netizen Indonesia yang dinilai langsung menjadi ahli ketika ada masalah yang terjadi. Menurutnya, komentar yang menyamakan anak harimau dengan bayi manusia sangat tidak valid dan terkesan bodoh. "Harimau umur 2 bulan itu enggak sama sama manusia umur 2 bulan. Enggak sama. Mungkin harimau umur 2 bulan itu sama sama anak orang umur 2 tahun. Anak orang umur 1 tahun 2 tahun emang kalian taruh di kamar terus? Enggak boleh jalan-jalan enggak boleh main? Enggak mungkin kan? Jangan disamain sama orang lah. Orang umur dua bulan sama harimau umur 2 bulan itu enggak sama. Itu sudah kelihatan kalian keliatan enggak tahunya, aduh, kacau banget," katanya.

Saat ini, Alshad Ahmad sedang menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab kematian Cenora yang mendadak. Diperkirakan hasilnya akan keluar pekan depan. Cenora sendiri sudah dimakamkan, menurut pengakuan Alshad.

