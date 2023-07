Cakra Khan Bakal Bangun Tempat Penampungan Hewan Jika Juara America's Got Talent

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Cakra Khan memiliki keinginan untuk mendirikan tempat penampungan hewan jika keluar sebagai juara di America's Got Talent 2023. Pemenang America's Got Talent berhak atas hadiah uang sebesar 1 juta dolar AS atau setara dengan Rp 15 miliar.

Niat mulia Cakra Khan itu disampaikan ketika menjawab pertanyaan dari salah satu juri America's Got Talent, Heidi Klum. "Saya ingin tahu, jika kamu menang apa yang akan kamu lakukan dengan uang 1 juta dolar AS?" kata Heidi Klum.

Seperti sudah ada dalam rencananya sejak awal, Cakra Khan langsung mengatakan bahwa ia ingin membuat tempat penampungan hewan. "Aku ingin memiliki penampungan hewan," kata Cakra Khan.

Jawaban tersebut di luar dugaan para juri. Terlihat dari respon Heidi Klum dan rekannya, Simon Cowell. Secara singkat, Simon Cowell hanya mengatakan ,"Wow" dengan mata yang sedikit membesar. Sementara Heidi Klum mengapresiasi impian Cakra Khan itu. "Itu sangat bagus!" katanya.



Cakra Khan Terlihat Gugup Tampil di Panggung America's Got Talent

Sejak pertama kali berdiri di panggung America's Got Talent, Cakra Khan sudah terlihat sangat gugup. Ia selalu memegang mikrofon dengan kedua tangannya begitu erat. Penyanyi 31 tahun itu berusaha menutupinya dengan melemparkan senyum kepada empat juri dari seluruh penonton yang bersorak menyambutnya.

Cakra Khan mulai memperkenalkan diri sebagai orang Indonesia. Sebelum mulai bernyanyi, Cakra Khan sempat ditanya mengenai genre musik favoritnya. "Saya suka musik blues dan soul. Saya akan menyanyikan lagu soul berjudul Make It Rain," kata Cakra Khan.

Namun sayang lagu Make It Rain dari Ed Sheeran yang dibawakan Cakra Khan tidak berhasil memukau Simon Cowell. Belum selesai dinyanyikan, Simon Cowell mendadak menghentikan Cakra Khan dan meminta lagunya diganti. Akhirnya, Cakra Khan membawakan lagu yang mengingatkannya dengan masa kecil dan sosok mendiang ayahnya.

"Saya tumbuh besar dengan karya-karya Bob Marley dan mendiang ayah saya selalu memutarkan lagu ini sebelum saya berangkat ke sekolah, No Woman No Cry," kata Cakra Khan.



Pujian dari Juri America's Got Talent untuk Cakra Khan Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Suara khas Cakra Khan membuat keempat juri America's Got Talent sangat terkesan. Semua memberikan komentar positif tanpa terkecuali sehingga sangat mudah bagi Cakra Khan untuk mendapatkan empat yes dan melaju ke tahap berikutnya.

"Kamu memiliki suara yang sangat unik, seksi, dan raspberry. Suara kamu sangat menonjol sehingga tidak akan dilupakan, sangat spesial," kata Heidi Klum.

"Sangat jarang mendengar suara seperti itu. Lagu kedua membuat kamu semakin menarik, membuat saya merasa kamu lebih dari seorang seniman. Aku benar-benar menyukai suaramu," kata Simon Cowell yang kemudian memberikan dua jempol kepada Cakra Khan.

"Begitu istimewa mendengar kamu menyanyi. Kamu membuat semuanya menjadi milikmu. Suaramu sangat spektakuler," kata Sofia Vergara.

"Sangat unik, berkesan. Semua orang berdiri dan kami bisa merasakan emosinya. Kamu luar biasa," kata Howie Mandel.

Pilihan Editor: Cakra Khan Dapat Standing Ovation di America's Got Talent, Sempat Dihentikan Simon Cowell