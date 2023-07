Cakra Khan Dapat Standing Ovation di America's Got Talent, Sempat Dihentikan Simon Cowell

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Indonesia, Cakra Khan akhirnya bisa membagikan momen bersejarah dalam hidupnya, mengikuti audisi ajang pencarian bakat di Amerika Serikat. Episode ketika Cakra Khan tampil di panggung America's Got Talent telah dirilis pada Rabu, 19 Juli 2023.



Penampilan Cakra Khan Mendadak Dihentikan Simon Cowell

Cakra Khan membawakan dua lagu, yaitu Make It Rain dari Ed Sheeran dan No Woman No Cry dari Bob Marley. Bukan tanpa alasan Cakra Khan menampilkan dua lagu. Itu terjadi karena saat Cakra Khan menyanyikan lagu pertama, salah satu juri America's Got Talent, Simon Cowell menghentikannya. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube America's Got Talent, penilaian Simon Cowell dengan para penonton terhadap penampilan Cakra Khan sangat berbanding terbalik.

Penonton bertepuk tangan dan berteriak meriah ketika Cakra Khan menyanyikan lagu Make It Rain dengan suara khasnya. Namun, Siwon Cowell justru menunjukkan ekspresi tidak suka sambil menoleh ke arah penonton di belakang dan mulai mengambil minumannya. Begitu memasuki bagian reff, Simon Cowell tiba-tiba melambaikan tangan untuk menghentikan Cakra Khan bernyanyi.

"Saya pikir kamu memiliki suara yang bagus, tetapi saya tidak suka lagunya. Ada lagu lain?" kata Simon Cowell. Cakra Khan berusaha tetap tersenyum dan terlihat begitu kebingungan. Pada akhirnya, Cakra Khan menjawab permintaan Simon Cowell untuk menyanyikan lagu yang menyimpan kenangan indah bersama mendiang ayahnya, yaitu No Woman No Cry dari Bob Marley.

"Saya tumbuh besar dengan karya-karya Bob Marley dan mendiang ayah saya selalu memutarkan lagu ini sebelum saya berangkat ke sekolah, No Woman No Cry," kata Cakra Khan.



Cakra Khan Dapat 4 Standing Applause dari Juri America's Got Talent

Dengan iringan musik minimalis, hanya dengan alunan piano, Cakra Khan mampu membius para penonton dengan lagu No Woman No Cry. Beberapa dari penonton mengangkat tangan sambil mengikuti irama lagu dan sesekali bertepuk tangan. Sementara dua juri perempuan, Heidi Klum dan Sofia Vergara menikmati penampilan Cakra khan dengan menggerakkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri, serta ikut menyanyikan lirik No Woman No Cry.

Setelah selesai menyanyi, Cakra Khan berhasil mendapatkan empat standing applause dari seluruh juri, Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, dan Howie Mandel. Keempat juri berdiri dan bertepuk tangan. "Kamu memiliki suara yang sangat unik, seksi, dan raspberry," kata Heidi Klum. "Suara kamu sangat menonjol sehingga tidak akan dilupakan, sangat spesial."

Sementara itu, Simon Cowell rupanya juga puas dengan penampilan Cakra Khan di lagu kedua. "Sangat jarang mendengar suara seperti itu. Lagu kedua membuat kamu semakin menarik, membuat saya merasa kamu lebih dari seorang seniman. Aku benar-benar menyukai suaramu," kata Simon Cowell yang kemudian memberikan dua jempol untuk Cakra Khan. Kedua juri lainnya juga setuju bahwa suara Cakra Khan sangatlah spektakuler hingga membuat mereka semua terkesan.

Mendapatkan empat Yes dari seluruh juri, artinya Cakra Khan akan melaju ke babak selanjutnya. "Bismillah, assalamualaikum semuanya. Hai semuanya saya hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya, saya bersyukur memiliki kalian semua dalam perjalanan saya @agt @agtauditions .. Semoga Allah SWT membalas kebaikan teman-teman semuanya. Lagu ini sangat berarti bagi saya sang legendaris Bob Marley," tulis Cakra Khan.

