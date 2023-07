11 Rekomendasi Film dan Serial Terbaru Disney+ Hotstar Juli 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar menghadirkan beragam film dan serial terbaru yang tayang pada Juli 2023. Mulai dari serial Indonesia hingga reality show serta acara terpopuler dari Korea Selatan.



Film dan Serial Terbaru Disney+ Hotstar pada Juli 2023

Serial ini akan mengikuti kehidupan empat orang agen selebriti yang hidupnya dipenuhi berbagai tuntutan pekerjaan serta kisah-kisah menarik dari balik layar dunia hiburan. Setelah tragedi tak terduga menimpa perusahaan mereka, kehidupan empat agen ini seketika menjadi lebih menantang. Mereka harus menangani masalah serta politik yang sedang terjadi di kantor sambil berhadapan dengan deretan isu dari selebriti yang mereka tangani, mulai dari perselisihan hingga percintaan. Kesetiaan para agen ini diuji ketika mereka harus belajar tentang apa hal yang sesungguhnya berarti dalam hidup mereka.



2. Jurnal Risa

Cerita masa kecil Risa Saraswati tentang beberapa sepupu yang melakukan ritual terlarang selama liburan sekolah, hingga mengakibatkan salah satu dari mereka dirasuki oleh roh jahat. Dengan waktu yang hampir habis, para sepupu yang tersisa berlomba untuk menyelamatkan teman mereka sebelum diambil alih oleh dunia arwah selamanya.



3. Secret Invasion

Cobie Smulders dan Samuel L. Jackson dalam serial Secret Invasion. Dok. Disney+ Hotstar

Nick Fury, pendiri Avengers, memutuskan untuk kembali ke bumi dan menyelamatkan umat manusia dari invasi para Skrull. Skrull merupakan ras alien berwarna hijau yang memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi sosok apapun yang mereka inginkan. Mereka menyamar menjadi sosok yang berbeda-beda, menipu umat manusia dengan samarannya, dan berusaha menguasai bumi untuk mencari sumber daya yang dapat membuat kehidupan Skrull menjadi sejahtera.

Trik yang dilakukan Skrull membuat Nick Fury kesulitan untuk menangkap mereka, dan membuatnya semakin sulit untuk mempercayai orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia pun bekerja sama dengan sekutunya Maria Hill, Everett Ross, dan Skrull Talos agar dapat menggagalkan invasi Skrull.



4. Shadow Detective Season 2

Satu setengah tahun telah berlalu sejak menghilangnya “Friend”, kini Detektif Kim Taekrok telah menjadi anggota baru dalam Unit Perempuan dan Remaja dari kepolisian. Sebelum ia dapat beradaptasi dengan tugasnya, kehidupan Taekrok yang normal kembali terusik ketika sebuah ledakan misterius mengguncang kota Geumo. Ledakan yang awalnya diklasifikasikan sebagai kecelakaan, dicurigai oleh Taekrok sebagai aksi pembunuhan. Namun, semakin Taekrok menyelidiki insiden ini, ia semakin tenggelam dalam labirin kebohongan dan konspirasi yang tidak masuk akal.



5. Revenant

Drama Korea ini berkisah tentang Gu Sanyeong, seorang perempuan kurang beruntung yang hidupnya semakin terpuruk setelah kematian ayahnya yang misterius. Merasa aneh karena kemalangan yang terus menimpa hidupnya, Gu Sanyeong akhirnya berhasil mengungkap kebenaran di balik nasibnya yang terkutuk setelah bertemu Yeom Haesang, seorang pria dengan kemampuan melihat iblis yang dapat menguasai hidup manusia. Keduanya bekerja sama untuk menemukan pintu kejahatan dan mematahkan kutukan yang telah menghancurkan keluarga mereka.



6. The Zone: Survival Mission 2

THE ZONE: Survival Mission 2 dibintangi Yoo Jae Seok, Lee Kwang Soo, dan Kwon Yuri . Dok. Disney+ Hotstar

Dalam dunia simulasi virtual bertema bencana alam bernama The Zone, umat manusia diuji. Jaeseok, Kwangsoo, dan Yuri yang tidak kompak dan tidak memiliki keahlian, dikirim ke The Zone dengan misi dan tanggung jawab yang besar, yaitu untuk merepresentasikan umat manusia. Mereka harus bertahan hidup selama empat jam di lokasi antah berantah yang dipenuhi dengan situasi tak terduga, jebakan, dan cobaan.



7. The Bear Season 2

Seorang juru masak muda yang dulunya bekerja di restoran mewah kini kembali ke Chicago untuk melanjutkan toko sandwich keluarganya setelah sebuah peristiwa kematian menimpa mereka. Jauh berbeda dari situasi yang biasanya dihadapi, Carmy harus menyeimbangkan realita memiliki bisnis kecil yang berat, rekan juru masak yang keras kepala dan suka melawan, dan hubungan keluarganya yang tidak baik; semuanya ia jalani sambil berjuang menghadapi akibat dari kematian kakaknya. Carmy berjuang untuk mengubah toko sandwich keluarganya serta dirinya sendiri. Usahanya turut dibantu oleh juru masak lainnya yang memiliki berbagai kekurangan, namun pada akhirnya membuktikan bahwa mereka saling peduli satu sama lain.



8. How I Met Your Father S2

Tokoh utama serial ini, Sophie, menceritakan kepada putranya tentang bagaimana ia bertemu dengan ayahnya: sebuah kisah yang membawa kita kembali ke masa di mana Sophie dan sahabat-sahabatnya sedang mencari jati diri, mencari apa yang mereka inginkan di hidup ini, dan mencari tahu bagaimana cara jatuh cinta di era aplikasi kencan dan pilihan tanpa batas.



9. The Kardashians S3

Penonton kembali diundang ke dalam kehidupan Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, dan Kylie yang selalu berubah. Mereka kembali mengajak penonton untuk menyaksikan keberhasilan serta tantangan terbesar mereka.



10. Tomorrow, I Will Be Someone's Girlfriend S2

Lima perempuan bekerja sebagai kekasih bayaran dan berjuang untuk mengatasi trauma yang mereka miliki.



11. Tomorrow x Together: Our Lost Summer

Pada 2019, Tomorrow x Together membuat sebuah gebrakan sebagai grup K-pop pertama yang berhasil memasuki tangga lagu Billboard 200 di Amerika Serikat dengan album perdana mereka. Kali ini, Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, dan Hueningkai akan membawa para penggemar untuk melihat persiapan tur internasional pertama mereka dari balik layar lewat film dokumenter terbaru yang berjudul Tomorrow x Together: Our Lost Summer.

