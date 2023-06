Mengenali 3 Pemeran Utama Revenant

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial drama Revenant bergenre misteri sekaligus thriller. Drama yang dibintangi Kim Tae Ri itu telah tayang di Disney+ Hotstar pada 23 Juni 2023.

Drama Korea atau drakor Revenant membawa nuansa gabungan unsur iblis, kematian, dan ancaman dalam alur cerita. Kim Tae Ri akan berperan sebagai perempuan yang kerasukan iblis. Thriller misteri supranatural perempuan yang dirasuki roh jahat dan pria yang bisa melihat roh-roh jahat di dalam tubuh manusia, bekerja sama untuk menggali kematian misterius.

Mengutip Asian Wiki, drama ini dibintangi Kim Tae Ri, Oh Jung Se, dan Hong Kyung. Berikut profil para pemeran Revenant.

Kim Tae Ri

Mengutip IMDb, Kim Tae RI lahir pada 24 April 1990. Tae Ri memulai kariernya tampil dalam teater dan menjadi model iklan televisi. Ia memulai debut film layar lebarnya dalam film garapan Park Chan Wook yang berjudul The Handmaiden (2016). Ia terpilih dari 1.500 kandidat yang mengikuti audisi untuk peran tersebut. Kesan pertama Chan Wook terhadap Kim Tae Ri mengingatkannya dengan aktris Kang Hye-jung, yang mengalami kemajuan dalam karier melalui filmnya, Oldboy (2003).

Oh Jung Se

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mengutip My Drama List, ia memulai kariernya melalui dunia teater. Sejak itu ia muncul dalam banyak peran pendukung di layar kaca selama bertahun-tahun, seperti dalam Petty Romance, Couples, As One, A Millionaire On the Run, dan Running Man.

Namun penampilannya dalam film komedi romantis How to Use Guys with Secret Tips (2013) membuat dia mendapat perhatian khusus dari para kritikus dan penonton. Momentum itu membuat Jung Se mendapat peran utama dalam film The Hero pada 2013.

Hong Kyung

Hong Kyung adalah aktor kelahiran 14 Februari 1996. Saat ini bernaung MMM Management. Ia mengambil jurusan teater dan film di Universitas Hanyang sebelum memulai debut aktingnya. Ia mulai mendapat peran pendukung pada 2021. Ia dinominasikan sebagai Best New Actor di Blue Dragon Film Awards ke-41 dan menerima Best New Actor di Baeksang Arts Awards ke-57 dalam kategori Film untuk perannya dalam Innocence (2020).