Mengenal Haewon NMIXX yang Ungkap Perasaannya tentang Musik Grupnya di Bubble

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Haewon NMIXX baru-baru ini mengungkapkan perasaannya di aplikasi Bubble. Haewon agaknya memantau berbagai komentar dan umpan balik seputar musik NMIXX, dikutip dari KBIZoom. Terlepas dari pujian yang diharapkan, dia menyadari ada juga komentar negatif.

Di Bubble, Haewon dengan jujur menyampaikan perasaannya. “Musik artis lain sangat bagus. Tapi bagaimana pun, terima kasih banyak telah menyukai musik NMIXX.”

Profil Haewon NMIXX

Baca Juga: Profil Wonwoo Seventeen yang Ikut Dance Challenge dengan NewJeans

Haewon merupakan anggota keenam NMIXX yang bergabung pada 5 November 2021. Mengutip Kprofiles, pemilik nama asli Oh Hae-won ini bergabung dengan JYP Entertainment melalui audisi. Dia terpilih pada 2017 setelah mengikuti audisi. Haewon menjalani masa pelatihan lebih dari empat tahun. Ia pertama kali muncul dalam mini Showcase JYP Entertainment pada 2018.

Haewon juga tampil dalam JYP Trainee mini-Showcase tahun 2019. Ia menyanyikan lagu Bury a Friend oleh Billie Eilish bersama Rima dari NiziU. Adapun Speechless oleh Naomi Scott bersama anggota lainnya, Lily.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Haewon lahir di Incheon, Korea Selatan pada 25 Februari 2003. Ia bercita-cita menjadi penyanyi karena banyak dipengaruhi oleh kakak perempuannya yang penggemar berat K-Pop. Haewon juga meminati bahasa Inggris dan Spanyol. Banyak fan yang mengatakan Haewon pesona sama dengan Mina dari Twice.

Tentang NMIXX

NMIXX grup yang beranggotakan enam orang dalam naungan agensi JYP Entertainment. Grup ini memulai debutnya pada 22 Februari 2022 merilis single album berjudul Ad Mare. Grup ini terdiri dari vokalis, penari, dan visual. NMIXX beranggotakan Lily, Sullyoon, Bae, Jiwoo, Kyujin, dan Haewon.

Mengutip Fandom, setelah mengumumkan album Ad Mare, para anggota melalui podcast berjudul Now It's Time!: We are NMIXX membicarakan konsep dan perasaan melalui single pertama yang baru dirilis itu.

Pilihan Editor: Profil Dowoon Day6, Maknae yang Baru Selesai Wajib Militer