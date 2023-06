Profil NMIXX Grup K-Pop yang akan Showcase di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - NMIXX grup K-pop baru yang debut di bawah naungan JYP Entertainment. Pada 9 Juni 2023, NMIXX akan showcase pertama kalinya di Jakarta, persisnya di The Kasablanka Hall. Tur NMIXX sudah dimulai di Seattle, Amerika Serikat sejak 2 Mei 2023 Tur konser akan berakhir di Manila, Filipina pada 30 Juni 2023, dikutip dari Bandwagon Asia.

Profil NMIXX

NMIXX memulai debutnya dengan lagu berjudul O.O pada 22 Februari 2022. Saat debutnya, grup ini tujuh anggota, yaitu Lily, Sullyoon, Haewon, Jiwoo, Kyujin, BAE, dan Jinni. Kini anggota grup itu berjumlah enam orang karena Jinni memilih keluar dari NMIXX.

Merujuk situs web JYP Entertainment, Lily menjadi anggota tertua NMIXX yang lahir pada 17 Oktober 2002. Kyujin menjadi maknae atau anggota termuda yang lahir 26 Mei 2006. Anggota lainnya, Haewoon lahir pada 25 Februari 2003, Sullyoon 26 Januari 2004, BAE 28 Desember 2004, dan Jiwoo 13 April 2005.

Mulanya banyak pendengar yang menilai musik NMIXX tidak koheren. Namun, setelah grup ini merilis Dice, banyak pendengar mulai menjadi penggemar dan menerima konsep musik yang dibawakan.

Mengutip Antara, penggemar NMIXX disebut NSWER. Penamaan itu singkatan dari arah mata angin, yakni north (utara), south (selatan), east (Timur), west (barat), dan route (rute). Singkatan tersebut berarti NMIXX akan menemukan rute dan jawaban bersama dengan penggemarnya.

Enam orang NMIXX

Jinni meninggalkan NMIXX dan agensi JYP Entertainment. Pada 9 Desember 2022, JYP Entertainment merilis pernyataan, Jinni akan meninggalkan NMIXX karena masalah pribadi dan kontrak eksklusifnya telah diakhiri.

Jinni dikenal sebagai center dari grup ini yang berfokus dalam koreografi, visual, dan penampilan NMIXX. Kini, Haewon menempatkan posisi sebagai leader dan vokal. Di sisi lain, Lily, Sullyoon, dan BAE sebagai vokal. Jiwoo dan Kyujin sebagai rapper dan vokalis.

Pada Maret 2023, grup rookie ini comeback dengan mini album expérgo. Mini album tersebut terdapat lagu yang hit Love Me Like This. Menurut Hanteo Chart, expérgo terjual dengan total 630.811 eksemplar pada pekan pertama peluncuran, 20 -26 Maret 2023. NMIXX grup dengan penjualan pekan pertama tertinggi kedelapan dalam sejarah Hanteo mengikuti Blackpink, aespa, Ive, NewJeans, (G)I-DLE, Twice, dan Itzy, seperti diberitakan Soompi.

Adapun, diskografi yang telah dirilis oleh NMIXX dari awal debutnya sampai sekarang, yaitu AD MARE; Gabby's Magic House OST x NMIXX; ENTWURF; Funky Glitter Christmas; Young, Dumb, Stupid; dan expérgo.

