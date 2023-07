Profil Dowoon Day6, Maknae yang Baru Selesai Wajib Militer

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yoon Dowoon atau yang lebih dikenal dengan Dowoon Day6 telah resmi menyelesaikan wajib militer pada Minggu, 16 Juli 2023. Drummer dari band asal Korea Selatan, Day6, ini pada awalnya mendaftar sebagai bagian dari Korps Musik Tentara Korea Selatan pada 17 Januari 2022 lalu. Dia pun menyelesaikan masa tugasnya di militer setelah satu tahun lima bulan.

Dowoon menjadi anggota ketiga Day6 yang telah menyelesaikan wajib militernya. Sebelumnya, Sungjin yang merupakan leader grup telah menyelesaikan wajib militer terlebih dulu pada September 2022 lalu. Sedangkan, Young K baru menyelesaikan wajib militer pada April 2023 setelah bertugas di Angkatan Darat Korea Selatan – Amerika, KATUSA. Sementara itu, keyboardist Day6, Wonpil, masih bertugas di militer sebagai Tentara Angkatan Laut.

Profil Singkat Dowoon Day6

Pria pemilik nama lengkap Yoon Dowoon ini merupakan seorang drummer atau pemain drum dari band asal Korea Selatan, Day6. Berada di bawah naungan JYP Entertainment, pria kelahiran 25 Agustus 1995 ini merupakan anggota termuda dari grup band yang juga beranggotakan Sungjin, Young K, dan Wonpil tersebut. Selain itu, Dowoon juga tergabung dalam sub unit Day6 Even of the Day (EOD) bersama Young K dan Wonpil.

Dowoon berasal dari Busan dan memiliki hobi memancing ikan di laut. Dia bahkan kerap membagikan beberapa potretnya saat sedang memancing di media sosial Instagram pribadinya. Pria yang sangat menyukai warna merah ini dikabarkan sudah suka bermain alat musik drum sejak masih kecil. Hal inilah yang kemudian membawa Dowoon menjadi salah satu personil dari Day6.



Perjalanan Karir Dowoon Day6

Dowoon Day6. Foto: Instagram.

Pada awalnya JYP Entertainment akan mendebutkan sebuah band rock yang bernama 5LIVE. Band tersebut terdiri dari Sungjin, Jae, Young K, Junhyeok, dan Wonpil. Namun, pada pertengahan 2015, Dowoon dimasukkan sebagai anggota baru yang mengisi posisi drummer. 5LIVE pun berganti nama menjadi Day6.

Pada awalnya, Dowoon mengikuti audisi anggota band JYP Entertainment pada April 2015. Dia pun diterima dan dimasukkan ke daftar debut bersama lima trainee lainnya. Setelah empat bulan menjalani masa pelatihan, Dowoon dan Day6 pun debut untuk pertama kalinya. Hal ini membuat Dowoon menjadi anggota Day6 dengan periode pelatihan paling singkat di antara anggota lainnya.

Day6 melakukan debutnya secara resmi di dunia hiburan Korea Selatan pada 7 September 2015. Kala itu, mereka merilis mini album pertamanya yang bertajuk The Day dengan lagu utama ‘Congratulations’. Sejak saat itu, Day6 pun aktif sebagai musisi dengan merilis album dan melakukan konser.

Pada 27 September 2016, JYP Entertainment mengumumkan jika Junhyeok memutuskan untuk hengkang dari grup dan perusahaan karena alasan pribadi. Meski begitu, Day6 tetap melanjutkan aktivitas dengan lima anggota.

Pada 11 Mei 2020, Day6 merilis seri terakhir dari album The Book of Us: Negentropy. Ini menjadi album terakhir Day6 dengan formasi lima orang anggota. Pada 31 Desember 2021, Jae memutuskan untuk keluar dari grup karena alasan pribadi.

Setelah perilisan album tersebut, Day6 pun memutuskan untuk mengambil hiatus atau jeda sementara dari kegiatan promosi di dunia hiburan. Sungjin pun memutuskan untuk menjalani wajib militernya disusul dengan Young K, Dowoon, dan Wonpil.

Sebelum pergi wajib militer, Dowoon melakukan debut sebagai solois pada 27 September 2021. Kala itu dia merilis single ‘Out of the Blue’ yang berkolaborasi dengan Song Heejin.



Biodata Dowoon Day6

1. Nama lengkap: Yoon Do Woon

2. Nama panggung: Dowoon

3. Nama panggilan: Douner, Dorummer

4. Grup: Day6

5. Agensi: JYP Entertainment

6. Posisi: Drummer, Vocalist, Maknae

7. Tahun debut: 7 September 2015

8. Tanggal lahir: 25 Agustus 1995

9.Tempat lahir: Busan, Korea Selatan

10.Pendidikan: Busan Art College

11. Tinggi badan: 177 cm

12. Zodiak: Virgo

13. Media sosial: @d.ddablue (Instagram), @Dw_day6_drummer (Twitter), Day6_drummer Yoondowwon (Youtube)

RADEN PUTRI| ANTARA | KPROFILES

