16 Tahun Perjalanan Girls Generation atau SNSD

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 16 Juli 2007, terbentuknya Girls Generation atau SNSD. Debut anggota SNSD sejak 7 Juli 2007. Puncak rangkaian acaranya 16 Juli 2007.

Mulanya Girls Generation beranggota 11 orang, yaitu So Yeon, Chanmi, Jessica, Tiffany, Sooyoung, Seohyun, Yoona, Taeyeon, Yuri, Sunny, dan Hyoyeon. Sebelum debut, dua anggota So Yeon dan Chanmi memutuskan untuk hengkang.

Pada 2 Agustus 2007, grup itu merilis Into the New World yang tiga hari kemudian memulai debut resmi di Inkigayo di bawah naungan SM Entertainment. Semasa perjalanannya grup itu kehilangan satu lagi anggotanya pada 2014, yaitu Jessica, sebagaimana dirangkum Soompi.

Perjalanan delapan anggota Girl's Generation

1. Taeyeon

Pada 2003, Taeyeon menjadi vokalis utama SM Academy Starlight. Satu tahun kemudian, ia terpilih Dance Queen sekaligus pemenang final 8th SM Best Youth Contest langsung diangkat menjadi anggota SM Entertainment. Setelah tiga tahun pelatihan idola, ia terpilih menjadi anggota ketujuh Girls Generation.

2. Sunny

Sunny memulai latihan bermusik di agensi ayahnya, Star World. Setelah berlatih lima tahun, sang ayah agensi bangkrut karena kesulitan keuangan. Kondisi itu mendorong dia mengikuti audisi SM Entertainment dan berhasil menjadi anggota terakhir Girls Generation.

3. Tiffany

Mengutip Koreaboo, pada 2004, Tiffany menerima pilihan kartu nama dari berbagai agensi hiburan. Tapi, dia memutuskan untuk menghubungi SM Entertainment. Dedikasi yang tinggi dalam industri hiburan Korea membuat Tiffany menjadi anggota Girls Generation hanya setelah dua tahun berlatih dengan agensi.

4. Hyoyeon

Pada 2000, agensi terpincut bakat menari Hyoyeon karena gerak tariannya yang luar biasa. Pada 2005, selama masa magang, ia tampil sebagai cadangan BoA untuk Mnet KM Music Festival atau MAMA. Setelah menempuh waktu yang lama dalam masa pelatihan dan memiliki banyak pengalaman panggung, ia terpilih sebagai anggota keempat Girls Generation.

5. Yuri

Pada 2001, Yuri terpilih sebagai Penari Terbaik di The 1st SM Youth Best Contest dan menandatangani kontrak dengan SM Entertainment untuk memulai pelatihan menjadi idola K-pop. Semasa magang, ia mengerjakan iklan dan mendapat basis penggemar kecil miliknya sendiri. Saat diumumkan menjadi anggota ketiga Girls Generation, Yuri sudah cukup populer.

6. Sooyoung

Sooyoung direncanakan untuk menjadi bintang K-pop hanya dalam satu pekan setelah didekati tiga kali agensi hiburan. Setelah tawaran casting ketiga, ia mengikuti audisi SM Entertainment. Ia sudah kawakan di industri hiburan ketika terpilih sebagai anggota kelima dari Girl's Generation setelah menjalani 6 tahun masa pelatihan.

7. Yoona

Sebelum memulai debutnya dengan Girls' Generation, Yoona muncul di beberapa video musik dan iklan. Semasa magang, ia mengikuti audisi lebih dari 200 kali untuk membintangi berbagai program televisi dan iklan. Setelah berlatih sekitar lima tahun, ia menjadi anggota pertama yang terpilih dalam Girl's Generation.

8. Seohyun

Pada 2002, Seohyun ditemukan secara acak oleh SM Entertainment. Selain bernyanyi, ia juga menunjukkan bakat balet selama audisi berlangsung. Bakat tersebut mengantarkan dia menandatangani kontrak dengan SM Entertainment. Ia memulai debutnya sebagai maknae dalam Girls Generation.

