Harga Tiket Konser Taeyeon SNSD di Indonesia Mulai Rp 1 Jutaan, Catat Tanggalnya

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup Girls' Generation atau SNSD, Taeyeon akan menggelar konser di Indonesia bulan depan. Konser bertajuk The ODD Of LOVE itu bakal digelar di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang pada Sabtu, 22 Juli 2023 pukul 14.30 WIB.

"SONE! TAEYEON GIRLS' GENERATION akan tampil di panggung untuk konser resmi pertamanya di Jakarta. Mari kita datang bersama untuk memberinya cinta kita yang tak terbatas," tulis promotor Dyandra Global Edutainment dalam pengumuman pertamanya di Instagram pada Selasa, 20 Juni 2023.



Harga Tiket Konser Taeyeon



Harga dan seat plan konser Taeyeon di Indonesia telah dirilis oleh promotor pada Senin, 26 Juni 2023. Tersedia lima kategori tiket dengan harga berkisar antara Rp 1,1 juta hingga Rp 2,9 juta. Hanya ada satu kategori yang tidak mendapatkan tempat duduk alias berdiri, yaitu CAT 3.

Berikut daftar kategori dan harga tiket konser Taeyeon:



CAT 1A, 1B, 1C, 1D - Rp 2.900.000

CAT 2 - Rp 2.700.000

CAT 3A, 3B - Rp 1.900.000

CAT 4 - Rp 1.500.000

CAT 5A, 5B - Rp 1.100.000

Perlu diperhatikan bahwa harga tiket konser Taeyeon yang tertera di atas belum termasuk pajak pemerintah sebesar 15 persen dan biaya platform tiket.



Jadwal Penjualan Tiket Konser Taeyeon



Penjualan tiket konser Taeyeon di Indonesia akan dibuka mulai Jumat, 30 Juni 2023 pukul 16.00 WIB. Penggemar dapat membelinya lewat taeyeoninjakarta.com. Promotor mengingatkan kepada seluruh calon pembeli tiket untuk melakukan pembelian resmi di situs resmi yang telah mereka sediakan. "Ingat! Kami tidak akan bertanggung jawab atas pembelian apa pun yang dilakukan di luar mitra penjualan tiket resmi kami," tulis Dyandra Global Edutainment.

Penambahan Hall Konser Taeyeon Usai Diprotes



Sebelumnya, Taeyeon SNSD diumumkan hanya akan menggelar konser di satu hall ICE BSD yang diperkirakan berkapasitas 5 ribu orang. Penggemar SNSD yang akrab disapa SONE melayangkan protes kepada promotor, agensi SM Entertainment, hingga sampai ke telinga Taeyeon. SONE Indonesia menyayangkan konser Taeyeon hanya digelar di satu hall saja, sementara jumlah penggemar yang ingin menonton begitu banyak.

Taeyeon bahkan sampai mengunggah poster konsernya di Indonesia, di Instagram Story beberapa waktu lalu. Para penggemar menduga bahwa Taeyeon cukup kaget mengetahui kapasitas tempat konser yang kecil dibanding negara-negara lain. Tidak lama setelah unggahan Taeyeon tersebut, promotor akhirnya menambahkan satu hall lagi untuk penyelenggaraan konser tersebut.

"Setelah berdiskusi terkait tingginya permintaan, dengan ini kami mengumumkan penambahan hall untuk TAEYEON CONCERT - The ODD Of LOVE in JAKARTA," tulis Dyandra Global Edutainment di Instagram pada Kamis, 22 Juni 2023.

