Mengenal Joaquin Phoenix Pemeran Film Napoleon

TEMPO.CO, Jakarta - Film Napoleon dijadwalkan tayang pada 22 November 2023. Joaquin Phoenix aktor yang akan memerankan tokoh Napoleon Bonaparte. Joaquin Rafael Phoenix atau Joaquin Phoenix aktor film kondang Amerika Serikat. Mengutip Britannica, ia lahir di San Juan, Puerto Riko pada 28 Oktober 1974.

Profil Joaquin Phoenix

Mengutip IMDb, Joaquin Phoenix, ayahnya Johan Bottom keturunan Inggris yang tinggal di California, ibunya Arlyn (Dunetz) berasal dari New York.

Sempat tinggal berpindah-pindah, ketika Joaquin Phoenix berusia 6 tahun, ia sudah menetap di Los Angeles. Keluarganya mengambil nama Phoenix untuk simbol kehidupan baru.

Joaquin bersama saudaranya River, Rain, Liberty dan Summer sering mengadakan pertunjukan bernyanyi, bermain musik, dan berakting sampai ibunya mendapat agen untuk mereka. Joaquin menggunakan nama Leaf Phoenix, dan saudara laki-lakinya, River, mulai bekerja di iklan.

Mengutip Biography, karier akting dimulai dengan penampilan di drama televisi populer Seven Brides for Seven Brothers pada 1982. Tahun 1984, berperan dalam ABC Afterschool Special.

Saat karier River mulai melejit, Joaquin Phoenix melanjutkan penampilan tamu di acara televisi seperti Hill Street Blues dan Murder, She Wrote. Pada 1986 dia menjadi anggota pemeran serial Morningstar/Eveningstar yang hanya sebentar.

Tahun itu pula Joaquin membuat debut filmnya SpaceCamp. Ia pernah berperan sebagai remaja yang menyendiri di Parenthood (1989). Dia melanjutkan penggunaan nama depan aslinya dan sejenak jeda dari dunia akting. Joaquin kembali ke layar dengan mendapat ketenaran dan pujian luas ketika berperan sebagai komedian jahat dalam film To Die For (1995).

Terobosan akting Joaquin Phoenix ketika dia berperan sebagai kaisar Romawi Commodus di Gladiator (2000). Ia menerima nominasi Academy Award untuk aktor pendukung terbaik. Dia juga mendapat perhatian positif untuk penampilannya dalam Quills (2000), komedi Buffalo Soldiers (2001), M. Night Shyamalan’s Signs (2002), The Village (2004), dan Hotel Rwanda (2004).

Dia muncul dalam film The Master (2012), Her (2013), Inherent Vice (2014), dan You Were Never Really Here (2017). Perannya dalam film Joker (2019) mendapatkan pujian luar membawa dia mendapat kemenangan kedua di Academy Award untuk Aktor Terbaik.

